El espectáculo que llega a la Gran Vía este verano desde China y con medallistas olímpicos

Para muchos, el final del verano es una época de tristeza tras las vacaciones y con millones de personas volviendo a los trabajos y a los estudios.

Pero el regreso a la rutina no tiene por qué ser tan dramático y, desde finales de agosto y hasta comienzos de septiembre, Madrid ofrece un plan único, emocionante y para todos los públicos.

Gran Circo Acrobático de China | Teatro Gran Vía de Madrid

El prestigioso Gran Circo Acrobático de China llega a la capital con más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Ciro de Sol.

Este espectáculo se compone de cuatro actos con una duración total de 135 minutos a través de una historia que deleita los cinco sentidos y representada a través de la danza, malabares, acrobacias, coreografías, música oriental y un cuidado diseño de producción, juegos de luces y coloridos trajes.

Las entradas para disfrutar del Gran Circo Acrobático de China en el Teatro Gran Vía ya están a la venta con un precio desde los 38 euros.

La función estará disponible entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre.