Halloween 2023 en el Parque de Atracciones de Madrid: Pasajes del terror, espectáculos y todo lo que necesitas saber

Halloween está a la vuelta de la esquina y ya son muchas las personas que se están preparando para la noche más terrorífica del año, como es el caso del Parque de Atracciones de Madrid que vuelve un año más con la mejor programación desde el 30 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre.

Una de las grandes novedades para los amantes del terror es la nueva scare zone Área51 donde la ciencia ficción se mezclará con el terror más clásico de los años 80 en una misteriosa y perturbadora zona inspirada en una base militar de Estados Unidos. Solo los más valientes podrán comprobar en qué consiste esta nueva experiencia de terror.

Junto a la mejor decoración para adultos y pequeños, los 6 pasajes de terror serán los grandes protagonistas de la temporada de Halloween. El Templo de Shanarkai, ambientado en el Egipto más maldito, donde las tumbas y momias se toparán con inocentes arqueológicos que deberán encontrar su camino al tesoro. El hospital psiquiátrico de Asylum y su recorrido a través de habitaciones poseídas, será un año más otros de los pasajes más visitados por los visitantes.

El Viejo Caserón, pasaje del terror del Parque de Atracciones en Halloween | Parque de Atracciones

Además, El Viejo Caserón, remake del original pasaje de terror de Parque de Atracciones de Madrid de 1989 volverá con sus populares personajes como El Payaso Loco, Drácula, La Niña de Exorcista o Freddy Krueger, a través de diferentes escenarios con una sorprendente escenografía.

Nosferatu pasaje que se podrá visitar junto a vampiros sanguinarios y criaturas espeluznantes. The Walking Dead Experience, experiencia de terror que ofrece el parque durante todo el año y The Walking Dead. Welcome to the Apocalypse complementarán las experiencias más tenebrosas.

Los pequeños de la casa también pueden disfrutar de la mejor programación de Halloween adaptada a su edad. Junto a calabazas, duendes y divertidos personajes de Nickelodeon, en el pasaje infantil exterior El Laberinto, los niños y las niñas descubrirán un recorrido mágica y singular.

El Laberinto, pasaje de terror infantil del Parque de Atracciones en Halloween | Parque de Atracciones

Halloween shows y eventos: Horror Disco, Ghosts y Dark Cabaret

Una de las grandes novedades para la noche de Halloween del 31 de octubre será el evento Horror Disco, como cierre especial de la temporada aterradora del parque. Un Dj y su manada de monstruos harán bailar a los visitantes del parque más atrevidos en esta noche exclusiva y única.

Además, Vuelven dos grandes espectáculos musical en el Gran Teatro Auditorio; Ghosts, el show tributo al homónimo videoclip de Michael Jackson y Dark Cabaret el show más gamberro y provocador del parque con un gran casting de actores y bailarines. El sorprendente show Dark Cabaret fue el ganador del premio de Best Horror Show en los Horror Awards 2021.

Todos los pasajes de terror y shows musicales son gratuitos y están incluidos en la entrada (que tiene un precio desde 22.90 euros) de Parque de Atracciones de Madrid (excepto The Walking Dead Experience).