En Madrid, siempre hay algo original que disfrutar: Te lo garantizamos con estas 3 actividades de ocio y cultura

En Madrid se están llevando a cabo diversos eventos culturales que no te puedes perder. En La Casa Encendida se encuentra una exposición titulada "Un piano preparado", que utiliza fotografías y documentos inéditos para reflexionar sobre la historia de la institución y otros eventos culturales en el barrio de Lavapiés-Embajadores. Esta muestra estará abierta hasta el 1 de diciembre.

Por otro lado, en Artespacio Plot Point se presenta la obra "Mi padre, Sabina y yo", dirigida por Carlos De Matteis, que narra la peculiar relación entre una madre y su hija al ritmo de las canciones de Joan Manuel Serrat. Esta divertida puesta en escena estará disponible los viernes del 6 al 27 de octubre.

Además, en el Teatro Infanta Isabel, el actor y cantante colombiano Julián Fontalvo ofrece un espectáculo cómico-musical los martes, donde imita a 70 solistas reconocidos. Esta experiencia única permite a cada espectador revivir la banda sonora de su vida mientras disfruta de los recuerdos del talentoso Fontalvo. No te pierdas estos increíbles eventos que harán de tu visita a Madrid una experiencia inolvidable.

Archivo documental de un piano preparado

La Casa Encendida alberga una exposición que reflexiona sobre su historia. La muestra se organiza en tres fases y utiliza fotografías y documentos inéditos de particulares e instituciones. La exposición se titula Un piano preparado y se divide en diferentes periodos para contar la historia de La Casa Encendida.

A través de esta muestra, se exhibirá un archivo crítico que refleja la historia de la institución y otros eventos culturales en el barrio de Lavapiés-Embajadores. La exposición estará abierta del 26 de abril al 1 de diciembre.

Dirección: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 3 (Madrid 28012)

Precio: Entrada gratuita

Madre y hija enfrentan divertidos conflictos al ritmo de Serrat

En sintonía con Mi padre, Sabina y yo, Carlos De Matteis dirige una divertida obra que cuenta la singular relación que mantienen una madre y su hija mientras las canciones de Joan Manuel Serrat suenan como telón de fondo. Un montaje que podrá verse en Artespacio Plot Point los viernes del 6 al 27 de octubre en lo supone su 13ª temporada, uno de los espectáculos más longevos de Madrid, con más de 100.000 espectadores a sus espaldas.

Tras separarse de su marido, Penélope se va a vivir con su madre. Pero la convivencia no se antoja nada fácil porque ambas tienen unas personalidades tan diferentes que no hacen más que desencadenar una serie de graciosos conflictos que divierten y conmueven a partes iguales. La madre alocada choca y la hija formal se ven en la obligación de aprender a vivir juntas al tiempo que comienzan a reestructurar sus vidas y vuelven a ilusionarse por el futuro que les depara la vida. Todo ello aderezado con las letras de Serrat, autor que ha compuesto algunas de las mejores melodías contemporáneas sobre la mujer. Además, después de cada función, el público puede disfrutar de una copa de cava mientras conversa con las actrices de la obra.

Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos

Edad recomendada: a partir de 12 años

Dirección: Artespacio Plot Point. Calle de Ercilla, 27 (Madrid 28005)

Precio: Desde 20 €

Julián Fontalvo: un espectáculo cómico-musical imperdible

El actor y cantante colombiano Julián Fontalvo ofrece un espectáculo cómico-musical en el Teatro Infanta Isabel los martes. Fontalvo imita a 70 solistas como Sting, Macaco, David Bowie, Andrea Bocelli, Celia Cruz, Amy Winehouse o Tina Turner, entre otros. Dirigido por Jesús García, el espectáculo propone un viaje personal para cada espectador al recrear la propia banda sonora de su vida a la vez que asiste a los recuerdos de Fontalvo.

El artista sudamericano regresa a España tras actuar en Londres, Nueva York, Miami, Dubái, Buenos Aires o París con una gran aceptación de público y crítica. Anteriormente triunfó con La voz, con el cual realizó una gira por 21 países alrededor del mundo. En esta producción Fontalvo hace un despliegue de sus habilidades vocales imitando a 25 cantantes internacionales en tan solo ocho minutos. Julián Fontalvo es un doblador que ha usado su voz en películas, series animadas y documentales para Discovery Channel, National Geographic y Locomotion. Llegó a España para entrar en el mundo de los musicales en el 2004 con We Will Rock You. Desde entonces ha participado en shows como Avenue Q o Spamalot.

Duración aproximada: 80 minutos

Dirección: Teatro Infanta Isabel. Calle del Barquillo (Madrid 28004)

Precio: Desde 16 €