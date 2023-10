Explora el increíble ocio y cultura en Madrid: 3 planes originales que no te puedes perder bajo ningún concepto

En Madrid, se están llevando a cabo diversos eventos culturales que no te puedes perder. En la Sala Canal de Isabel II, se encuentra una exposición de proyectos fotográficos de Cristina de Middel, en la cual la fotoperiodista muestra su visión sobre temas como la guerra, la violencia y las migraciones. La exposición incluye proyectos actuales y anteriores, y busca que el público pueda extraer sus propias conclusiones sin juzgar.

Por otro lado, en Teatros Luchana se presenta una sátira teatral sobre la doble moral en torno al sexo y el matrimonio, adaptada por Carla Matteini y protagonizada por Felipe Andrés y Susana Hernáiz. La obra muestra el machismo presente incluso en las parejas progresistas, a través de escenas cómicas y situaciones delirantes.

Finalmente, en el Teatro La Latina se estrena un musical basado en la película "Legally Blonde (Una rubia muy legal)", con un elenco liderado por Lucía Ambrosini, Ricky Merino e Íñigo Etayo. El musical aborda temas como la solidaridad femenina y la importancia de creer en uno mismo, y cuenta con música original y una coreografía colorida. Estos eventos prometen entretener y llevar a reflexionar a los espectadores.

Cristina de Middel: Cartas al director

La Sala Canal de Isabel II alberga una exposición de proyectos fotográficos de Cristina de Middel. La muestra presenta la visión de la fotoperiodista sobre temas como la guerra, la violencia y las migraciones. Incluye proyectos actuales como Gentlemen's Club, Journey to the Center y The Kabuler, así como proyectos anteriores como Vida y milagros de Paula P.. La exposición propone nuevas miradas sin juzgar y permite al público extraer sus propias conclusiones.

Cristina de Middel utiliza un lenguaje visual heredado del fotoperiodismo y utiliza lo artístico como una herramienta transformadora de la realidad. Después de 10 años como fotoperiodista, su trabajo investiga la relación ambigua de la fotografía con la verdad.

Dirección: Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid. Carril bici Santa Engracia (Madrid 28010)

Precio: Entrada y actividades gratuitas

Doble moral en torno al sexo y matrimonio: una sátira teatral reveladora

Felipe Andrés y Susana Hernáiz presentan un montaje teatral de la sátira escrita por Darío Fo y Franca Rame sobre la doble moral en torno al sexo y el matrimonio. La obra se puede disfrutar en Teatros Luchana hasta el 31 de octubre. La adaptación ha sido realizada por Carla Matteini y los propios Felipe Andrés y Susana Hernáiz interpretan a los protagonistas. La trama gira en torno a una pareja que se cree liberal pero donde solo el hombre disfruta de esa libertad. Antonia, harta de las infidelidades de Pío, amenaza con suicidarse y él propone una relación abierta. Sin embargo, cuando Antonia encuentra a un hombre ideal, Pío se pone nervioso. La obra muestra el machismo presente incluso en las parejas progresistas y ofrece escenas cómicas y situaciones delirantes que retratan la realidad matrimonial. La pieza fue escrita en 1983 por Darío Fo y Franca Rame, estrenada en España en 1986 y versionada para televisión en 2002.

La duración aproximada del espectáculo es de 1 hora y 15 minutos y se recomienda para mayores de 14 años. La obra se presenta en la Sala 1 de Teatros Luchana y no es accesible para personas con movilidad reducida.

Dirección: Teatros Luchana. Calle de Luchana, 38 (Madrid 28010)

Precio: 14-17 €

Una rubia muy legal - El musical

El Teatro La Latina acoge el estreno en España de un musical basado en la película "Legally Blonde (Una rubia muy legal)". El musical cuenta con un elenco liderado por los actores Lucía Ambrosini, Ricky Merino e Íñigo Etayo. Tras su éxito en Broadway y en el West End, el musical llega a Madrid después de una exitosa gira por Italia. El espectáculo aborda temas como la solidaridad femenina y la importancia de creer en uno mismo. La historia se centra en Elle Woods, una joven que utiliza su encanto e inteligencia para ingresar a la Universidad de Harvard y recuperar a su ex novio.

El musical cuenta con música original y letras de Laurence O'keefe y Nell Benjamin, y una coreografía colorida. La duración aproximada es de 125 minutos y se recomienda para mayores de 12 años.

Dirección: Teatro La Latina. Plaza de la Cebada, 2 (Madrid 28005)

Precio: Desde 29 €