Fiestas de Guadalajara 2025: Conciertos de María Becerra y Leiva y programa completo

Septiembre es sinónimo de fiestas, no solo la de los barrios de muchas ciudades, sino también de pueblos, municipios y localidades. Desde el pasado día 8, la ciudad de Guadalajara celebra la Festividad de su patrona, la Virgen de la Antigua, y por si no tienes planes queremos que conozcas todos los conciertos a los que puedes ir, así como el programa completo.

Medina Azahara, Fangoria o Marlena son algunos de los artistas que ya han pasado por la ciudad estos días de atrás y ahora le toca el turno a María Becerra, que estará este 19 de septiembre, junto a Lit Killah, y a Leiva, que cantará el 20 de septiembre junto a Sarria. Ambos en Fuente de la Niña.

En lo que respecta a los horarios y precio de venta, el concierto del 19 de septiembre abrirá sus puertas a las 20:00h dando paso a las 21:30h al telonero y a las 23:00h a la actuación de María Becerra. El sábado 20 de septiembre tendrá lugar el concierto de Leiva que abrirá las puertas a las 20:30h. y comenzará a las 22:30h.

Los precios de las entradas (algunas ya agotadas) son los siguientes:

19 de septiembre: 25€ para empadronados y 30€ público general.

20 de septiembre: 30€ para empadronados, últimas entradas disponibles.

A estos precios se añaden los habituales gastos de gestión de las entradas adquiridas por la plataforma de venta de entradas.

El programa completo de las Fiestas de Guadalajara lo puedes ver debajo de estas líneas: