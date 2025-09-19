El restaurante inmersivo más "bestial" de Madrid en el que no pararás de hacer fotos

Recientemente te mostrábamos el mapa con los restaurantes más bonitos de España según sus comensales, pero hay uno que es una auténtica pasada y que no aparece en esta lista: Bestial by Rosi La Loca.

Ubicado en pleno Barrio de Las Letras (Calle del Prado, 4), se trata de un restaurante inmersivo que te transportará un universo submarino sin necesidad de salir de Madrid. Forma parte del grupo Rosi La Loca World, creadores de restaurantes algunos de los locales más famosos de la ciudad como Inclán Brutal Bar, Rosi La Loca, Lovo Bar o Calle 365.

Cuenta un espacio enorme, de un total de 650 metros cuadrados donde se fusiona la gastronomía, con el espectáculo y la ambientación. Además, tiene noches de música en directo, los martes y miércoles a las 21:00, el restaurante ofrece cenas con música en vivo: actuaciones de piano y voz que flotan entre las mesas como el canto hipnótico de una sirena.

Carta de Bestial By Rosi La Loca

El restaurante combina platos icónicos del grupo. En el apartado, 'mar afuera" podemos encontrar las croquetas de jamón de la Rosi sin gluten; la burrata bestial; el bao de costilla de ternera; las bravas bestiales; el arroz de pato; la ensalada Mykonos; el lomo alto de vaca; el falso risotto; el bikini bestial; la hamburguesa de Wagyu o la tortilla de Lays, entre otros.

En la sección 'mar adentro' hay delicias como las vieiras del Pacífico; el pulpo a la brasa; la fritura Bestial; los gambones en tempura sin gluten; el arroz meloso de almejas; el langostino jumbo; el brioche de calamares; las ostras bestiales; la pata de cangrejo real; caviar; ensalada César de gambón o incluso Rolls de sushi, tiraditos, ceviches, tartares y niguiris.

Y si eres goloso, la sección de postres te encantará: tiramisú, chocolatina Bestial, brulee y su famosa tarta de queso (campeona de la Comunidad de Madrid 2024).

Pero si eres de los que no se decide, también puedes optar por su menú degustación o el nuevo menú "come como una bestia", que está disponible de lunes a jueves, entre las 13:00 y las 17:00 horas por 30 euros por persona e incluye un cóctel de bienvenida y continúa con una secuencia de platos que combinan sabor y creatividad: tortilla de patata con crujiente de chips Lays, zamburiñas a la plancha, croquetas de jamón ibérico, un brioche de calamares fritos y un arroz meloso con almejas. El final dulce lo pone una tarta de queso suave y cremosa.

La coctelería

Y en su carta líquida cuentan con un total de 16 cócteles de autor (más 7 mocktails sin alcohol) que están organizados en tres mundos: flotar, respirar y sumergirse. ¡Además, son espectaculares de ver!.