Open House Madrid 2025: Así puedes visitar gratis cientos de edificios de Madrid que suelen estar cerrados al público

Como bien sabrás, en Madrid hay multitud de edificios históricos que puedes visitar, como es el caso de la nueva sala histórica y "secreta" que el Palacio Real abre al público por primera vez.

Sin embargo, si quieres descubrir aquellos edificios que normalmente suelen estar cerrados al público, gracias a la undécima edición de Open House Madrid podrás hacerlo. Se trata de festival internacional de arquitectura y ciudad que permite conocer gratuitamente los edificios más singulares de la ciudad a través de visitas guiadas presenciales de grupos reducidos y visitas virtuales.

Galería de las Colecciones Reales, Madrid | Patrimonio Nacional

Del 25 al 28 de septiembre de 2025 podrán verse más de 100 edificios y estudios de arquitectura que normalmente están cerrados al público, así como realizar rutas exteriores que conformarán este paseo guiado por la arquitectura madrileña.

A lo largo de cuatro jornadas, Open House Madrid ofrecerá más de un centenar de actividades gratuitas entre las que se incluyen visitas a edificios emblemáticos y habitualmente inaccesibles, rutas al aire libre, exposiciones, talleres y conferencias que muestran cómo la arquitectura y el diseño contribuyen a mejorar la vida en la ciudad.

Las inscripciones a las actividades se abrieron este miércoles 17 de septiembre a las 11:00 horas y puedes apuntarte a través de la web de Open House Madrid y de su perfil de Eventbrite. Como ya te hemos comentado, las entradas son gratuitas pero a la hora de realizar la reserva tienes que pagar 3 euros por gastos de gestión.

Los recorridos de los edificios duran entre 30 y 45 minutos y las rutas entre 1 hora y media y dos horas, ambos tipos estarán guiados por expertos y voluntarios. Algunos de los edificios que puedes conocer son la Galería de las Colecciones Reales, el Palacio de Liria, la Casa Palazuelo, la Embajada de Italia, la Real Fábrica de Tapices, la Biblioteca Nacional...