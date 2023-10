Fiestas del barrio del Pilar de Madrid 2023: Programa y todos los conciertos gratis

Llega al fin el que es el momento más esperado del año para los vecinos del barrio del Pilar y sus alrededores. Este barrio perteneciente al distrito de Fuencarral-El Pardo celebra sus fiestas esta semana, desde el miércoles 11 hasta el domingo 15.

Todo empezará en el recinto ferial, donde tendrán lugar todas las actividades y los conciertos que hay planeados para los cinco días de celebración, y será con un pasacalles circense a cargo de Alquimia Circus.

Lo único que se hará fuera del recinto será el espectáculo de fuegos artificiales que el domingo pondrá el broche final a las fiestas. Los fuegos darán comienzo a las 22 horas y se podrán ver desde el Parque de la Alcazaba.

Por otro lado, un cambio a tener en cuenta es que, debido a las obras que están teniendo lugar actualmente en el lateral de la Avenida Ilustración, la zona de ocio no se situará en su emplazamiento habitual, sino alrededor del nuevo estanque del parque.

No obstante, la semana estará cargada de diversión y de todo tipo de actividades. El primer día ya comienza de la forma más musical posible gracias a los conciertos, primero de Andy y Lucas y justo después de Seguridad Social.

Aprovechando que el jueves 12 de octubre es festivo, el programa comienza desde por la mañana, con un día completamente dedicado a los niños. Primero, con un espectáculo musical infantil a mediodía y luego, por la tarde, un show de teatro infantil en inglés. Y para acabar la segunda jornada, una sesión de baile a cargo de la Orquesta Diamante.

La música vuelve a protagonizar el viernes con un certamen de grupos locales del barrio a los que a medianoche tomarán el relevo unos DJ para inaugurar el que será un divertido fin de semana, igualmente lleno de cosas que hacer.

A continuación os dejamos lo más destacado del programa.

Miércoles 11 de octubre

- 19.00h: Pasacalles circense con Alquimia Circus (Recinto ferial)

- 20.30h: DJ Pulpo (Recinto ferial)

- 21.30h: Pregón de Enrique Cerezo (Recinto ferial)

- 22.00h: Concierto de Andy y Lucas (Recinto ferial)

- 0.00h: Concierto de Seguridad Social (Recinto ferial)

Jueves 12 de octubre

- 11.00h: Pasacalles circense con Alquimia Circus (Recinto ferial)

- 12.00h: Espectáculo musical infantil con La Banda Mocosa (Recinto ferial)

- 18.30h: Teatro infantil en inglés Welcome to the Jungle (Recinto ferial)

- 20.00h: Baile con la Orquesta Diamante (Recinto ferial)

Viernes 13 de octubre

- 20.00h: Certamen de grupos del barrio: Afónica Naranjo, Marta Méndez, Rock Revolution y Seo Jaleo (Recinto ferial)

- 0.00h: DJ Lady Cherry y Albano DJ (Recinto ferial)

Sábado 14 de octubre

- De 11.30h a 14.30h y de 16.30h a 19.00h: Día de la infancia (Recinto ferial)

- De 17.30h a 20.30h: Gymkana fotográfica

- De 17.30 a 19.00h: Aula de educación vial de la Policía Municipal

- 21.00h: Concierto de Los Players (Recinto ferial)

- 22.30h: Concierto de Café Quijano (Recinto ferial)

- 0.30h: DJ Nano (Recinto ferial)

Domingo 15 de octubre

- 13.00h: Concierto de la Banda Municipal de Moratalaz (Recinto ferial)

- 18.30h: Chocolatada con animación musical (Recinto ferial)

- 20.00h: Concierto de Valderrama (Recinto ferial)

- 22.00h: Fuegos artificiales (Parque de la Alcazaba)