Te descubrimos la escena de ocio y cultura de Madrid: 3 experiencias que te sorprenderán

Por otro lado, el Teatro Alfil acogerá una obra teatral que rinde homenaje al trompetista y cantante de jazz Chet Baker, recordando su estancia en la cárcel italiana de Lucca. La función contará con reconocidos actores y la intervención especial del director musical Alex Otheguy.

Además, el Espacio COAM albergará la exposición "Bowie Taken by Duffy", una retrospectiva de las icónicas sesiones fotográficas entre el fotógrafo Brian Duffy y el cantante David Bowie. Esta exposición permite adentrarse en la década de 1970 y conocer la colaboración entre estos dos influyentes artistas.

'Miradas. Diversas, espontáneas, a través de mis ojos'

El claustro de la segunda planta del Museo de América acoge una muestra de dibujos realizados por los participantes de la Asociación de Arte Inclusivo Hyggelig. Esta muestra muestra una selección de las piezas favoritas de la exposición permanente del museo.

El proyecto es fruto de la colaboración entre el Museo de América y la Asociación Hyggelig, con el objetivo de ser un espacio inclusivo y accesible para todos los públicos. La asociación cuenta con participantes con diversidad funcional que demuestran su talento artístico y humano en diversas actividades.

Dirección: Museo de América. Avenida de los Reyes Católicos, 6 (Madrid 28040)

Precio: Entrada incluida en el acceso general al Museo

Entrada general: 3 €

Entrada reducida: 1,50 €

Entrada gratuita: menores de 18 años, mayores de 65 años, domingos, jueves a partir de las 14:00 horas

'Baladas de la cárcel de Lucca'

El Teatro Alfil acoge los días 2 y 9 de julio la representación de una obra teatral de Máximo Mintaka bajo la dirección de Antonio Dyaz que rinde homenaje al trompetista y cantante de jazz Chet Baker recordando su estancia en la cárcel italiana de Lucca. La función cuenta con las actuaciones de Patricia Peñalver, Verónica Gregory, Irene Juárez, Félix Granado, Diego Levene y la intervención especial del argentino residente en Madrid, Alex Otheguy, uno de los directores musicales más prestigiosos de España y líder del quinteto jazzístico Alex Otheguy Swing Ensemble.

Todos ellos rememoran algunas de las canciones más míticas e inolvidables del artista estadounidense, quien en 1960 fue detenido en Lucca (Italia) por posesión de drogas. Chet Baker (Yale, Estados Unidos, 1929 - Ámsterdam, Países Bajos, 1988) estaba enganchado a la heroína y tras este delito fue condenado a 16 meses de prisión. En la penitenciaría de Lucca, Chet pidió en reiteradas ocasiones poder tocar la trompeta. Finalmente, un juez se lo permitió una vez a la semana. Así, con sus notas se van narrando cuestiones como su adicción a las drogas, su vida nocturna, sus mujeres y su recorrido por el jazz.

Dirección: Teatro Alfil. Calle del Pez, 10 (Madrid 28004)

Precio: Taquilla: 20 €

Anticipada (web): 16 €

'Bowie Taken by Duffy: La exposición'

El Espacio COAM acoge el estreno mundial de la exposición 'Bowie Taken by Duffy'. Del 15 de marzo al 23 de julio se puede visitar esta retrospectiva de las icónicas sesiones fotográficas que unieron al fotógrafo y al cantante. Más de 150 objetos del Duffy Archive con música, videoclips, fotografías, impresiones Chromaluxe de gran formato y entrevistas en vídeo inéditas. Impresiones antiguas y objetos originales del Duffy Archive, junto con entrevistas en vídeo nuevas e inéditas con los colaboradores de Bowie, son algunas de las experiencias que se pueden vivir en esta muestra. Un viaje a través de la década de 1970 organizado por Sold Out, en asociación con el Duffy Archive y Nomad Exhibitions.

Una exposición que presenta el trabajo del inconformista y legendario fotógrafo británico Brian Duffy con uno de los músicos más influyentes y talentosos de la historia. Durante los conocidos como los Años Dorados de Bowie, trabajaron juntos en cinco sesiones fotográficas y tres portadas de álbumes. Rompieron es esa época las fronteras visuales y de identidad. En 1973 crearon un icono cultural con la portada del álbum Aladdin Sane. Durante esas sesiones, Bowie saltaba de un personaje a otro, siempre adicto a probar cosas diferentes. Mientras tanto, Brian Duffy tomaba las fotografías que darían testimonio de todas estas transformaciones. El fotógrafo observó a un David Bowie que claramente estaba allí para ser observado.

Lo calibró, lo asimiló, lo estudió, charló con él, se convirtió en su sombra, le aconsejó, lo interpretó y, a su manera, le protegió. Gracias a sus imágenes el mundo se puede acercar al mito.

Dirección: Espacio COAM. Calle de Hortaleza (Madrid 28004)

Precio: Desde 14,90 €