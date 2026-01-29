La Geoda de Pulpí: Una roca de cristal única en el mundo que está en Almería y es un todo un espectáculo geológico

Almería es famosa por sus impresionantes playas, sus pintorescos pueblos y sus imponentes desiertos. Ahora bien, al este de la provincia se esconde un secreto geológico capaz de sorprender incluso a los amantes de los minerales más experimentados. Y es que existe una cueva muy especial que alberga una de las geodas más espectaculares del planeta.

Las geodas son, por fuera, piedras normales y corrientes. Sin embargo, en su interior hay un espacio hueco tapizado de cristales brillantes. Se forman con el paso de los miles o incluso millones de años y, por norma general, no suelen superar los 15 centímetros de diámetro. De ahí que el fenómeno natural de Almería sea una verdadera maravilla geológica.

La Geoda de Pulpí tiene 8 metros de longitud y 2 metros de altura; suficiente como para que una persona quepa en su interior. Sus paredes están tapizadas por cristales de yeso y, tanto la belleza de su transparencia como el perfecto estado de conservación en el que se encuentra, la convierten en una joya única en el planeta.

Se encuentra en la localidad de Pulpí, concretamente en la Mina Rica. Fue descubierta por miembros del Grupo Mineralogista de Madrid en 1999; por lo que apenas supera los 25 años abierta al público. Eso sí, su formación se remonta a mucho tiempo atrás, cuando se produjo la karstificación de las dolomías de la Sierra del Aguilón y las consecuentes inyecciones hidrotermales volcánicas que forjaron el conjunto de cristales en su interior.

La Mina Rica es en sí misma una atracción turística de gran interés. Recorrerla no solo lleva a los visitantes a la famosa geoda, sino que también supone un paseo entre plegamientos, milonitas y todo tipo de formaciones geológicas. De hecho, hay otras geodas igualmente hermosas que, si bien no alcanzan el tamaño de su hermana mayor, sí resultan de lo más sorprendentes.

Se trata, por lo tanto, de otra excusa más para escapar a Almería en cuanto se tiene tiempo libre. Porque si bien las playas de estilo caribeño son el lugar perfecto para unas vacaciones de verano, esta provincia tiene rincones capaces de conquistar a los turistas durante cualquier fecha del año.