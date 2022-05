Salto de la Novia: la curiosa leyenda de esta cascada y dónde podemos encontrarla

Más información Un paseo por Morella, uno de los pueblos más bonitos de Castellón

Para conocer una de las cascadas más espectaculares de nuestro país debemos trasladarnos a la comarca de Alto Palancia, situado en la provincia de Castellón. Estamos ante el Salto de la Novia, que debe su nombre al simular, de manera perfecta, el espectacular velo de una novia.

A su vez, estamos ante uno saltos de agua que son un auténtico regalo de la naturaleza. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para conocer la historia que se esconde tras el Salto de la Novia de Navajas, en la comarca de Alto Palancia de Castellón. Es evidente que no te dejará absolutamente indiferente.

Salto de la Novia | Imagen de Joanbanjo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

¿Qué leyenda esconde el Salto de la Novia?

Es importante saber que su peculiar nombre viene dado, precisamente, por esta leyenda. Una historia que ha pasado de generación a generación. Se dice que, cuando dos jóvenes iban a casarse, debían someterse a una prueba de lo más peligrosa. La pareja tenía que acudir a la zona en la que el río, a su paso por el pueblo, terminaba estrechándose.

En ese mismo punto, y bajo la atenta mirada de todos, la chica debía saltar de una orilla a otra. Si todo salía bien, el matrimonio estaría repleto de felicidad. De lo contrario, si la joven caía, la vida de la pareja estaría absolutamente refleta de desdichas. Tal importancia tenía esta tradición que muchos enlaces matrimoniales no se llegaban a realizar.

En un momento dado, la historia no tuvo ninguno de los dos finales que todos podían llegar a esperar. Todo empezó cuando una pareja quiso llevar a cabo la tradición para demostrar a todos que su amor sería para siempre. Los habitantes del pueblo habían decidido subir hasta el río para ver, en primera persona, este salto de la novia.

Lo que nadie esperaba es que la joven no iba a calcular bien las distancias, lo que provocó que se cayera al río y se viera atrapada en un sorprendente remolino que se formó en el agua. El novio, visiblemente sorprendido y desesperado, no tardó en lanzarse al agua para salvarla pero no pudo hacer nada. Finalmente, los dos murieron ahogados y sus cuerpos sin vida aparecieron horas después.

Hasta que no tuvo lugar esta historia tan trágica, la tradición no fue cuestionada por los habitantes del pueblo. Con el paso del tiempo, y viendo las consecuencias que podría llegar a tener este salto, dejó de ser una auténtica tradición para convertirse en una de las leyendas más conocidas de la comarca.

Leyenda del Salto de la Novia | Imagen de Enrique Íñiguez Rodríguez en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Qué más podemos ver en Navajas, además del Salto de la Novia?

Se trata de uno de los pueblos más bonitos de esta provincia ya que no solamente llama la atención por este Salto de la Novia. Y es que en él podemos encontrar un viejo olmo que data del año 1636. Tal es su importancia que aparece en un Libro Guinness de los Récords, considerado el más antiguo del mundo.

A su vez, cabe destacar la Torre Altomira. Llama la atención por su origen árabe y, sobre todo, por su sorprendente historia. Sea como sea, también puedes darte un paseo por Segorbe donde no solamente podrás dejarte fascinar por la catedral sino también por el Museo Diocesano. ¡Estamos seguros de que esta visita no te dejará indiferente!

