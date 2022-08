El Salto de Chella: Una escapada de lo más refrescante en Valencia

A veces el verano nos pone contra las cuerdas y el gasto que éste conlleva nos impide poder irnos de vacaciones a lugares muy conocidos y que, inevitablemente suponen un gasto mayor al que quizás somos capaces de soportar. Lugares como las Islas de Galicia, se quedan muy lejos de nuestras posibilidades debido a que suelen ser lugares con un precio tan alto que no somos capaces de asumirlo.

Pero no tienes que pasarte el verano en casa si no puedes reservar unas vacaciones de ensueño, puesto que tienes muchas alternativas a lo largo y ancho de España que te permiten pasar días en lugares paradisiacos y que no conllevan un gasto extremo. Desde Viajestic ya habíamos hablado de algunos de estos lugares, como por ejemplo los Chorradores de Navarrés. Ahora, vamos a presentarte otro de esos lugares escondidos, no muy conocidos que sin duda serán una alternativa ideal a las vacaciones más caras.

Hablamos concretamente del Salto de Chella: un paraje situado en el municipio de Chella, Valencia y que llama la atención, sin duda, por su gran cascada de 25 metros de altura. La localización exacta de este espectáculo natural es a las afueras de la localidad valenciana. Además de esta cascada, el lugar cuenta con otros encantos como pueden ser la vegetación que rodea el enclave o incluso curiosos detalles como las ruinas de la antigua central hidroeléctrica, la casa de veraneo, un molino antiguo, la Cueva que Llueve…

El recorrido del lugar lo puedes hacer andando pero su acceso es algo complicado debido a la poca señalización que existe sobre el lugar y a las dificultades que se presenta en su llegada al destino, debido a que tienes que cruzar algún río y sumergirte en sus aguas para pasarlo de largo.

Para llegar, concretamente tendrás que bajar al río, y en su camino a éste podrás apreciar los enclaves anteriormente nombrados como las ruinas de la antigua central hidroeléctrica, el viejo molino o incluso el lugar denominado 'El Paraíso' que lo forma la cantidad de vegetación que se puede encontrar en este entorno natural. Posteriormente puedes visitar el mirador de El Salto antes de llegar al mismo, puesto que aporta unas vistas inolvidables de la cascada y el paraje natural que le rodea.

Este conjunto no deja indiferente a nadie, y no es de extrañar debido a la belleza de su entorno y al gran espectáculo que supone ver una de las cascadas más bonitas de la Comunidad Valenciana. Aquí podrás pasar una tarde o incluso días (si te hospedas en el municipio) que estamos seguros que no olvidarás.

