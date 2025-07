Palacio de Villena de Cadalso de los Vidrios: su sorprendente historia y a quién debe su nombre

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a uno de los municipios con más encanto que podemos encontrar en la Comunidad de Madrid. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Cadalso de los Vidrios. Allí encontramos un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente espectaculares, como es el caso del Palacio de Villena.

También conocido como Palacio del Marqués de Villena, se trata de un impresionante edificio renacentista que data de la primera mitad del siglo XV. Cuenta con una zona ajardinada que fue creada en el siglo XVI y que, con el paso del tiempo, ha obtenido la distinción de Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico.

El Palacio de Villena, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la construcción de este palacio fue iniciativa de Álvaro de Luna, condestable de Castilla y uno de los grandes hombres de confianza del Rey Juan II de Castilla. Es más, el noble utilizaba este edificio como residencia de verano. No muy lejos de allí, en San Martín de Valdeiglesias, se ubica el Castillo de la Coracera, cuya construcción fue promovida de igual forma por el condestable para su uso recreativo.

Su nombre se debe a Juan Pacheco, Marqués de Villena, que fue quien más se benefició cuando Álvaro de Luna cayó en desgracia. Cabe destacar que, en las dependencias de este Palacio, se alojó Isabel la Católica tras la jura del Tratado de los Toros de Guisando. Recordemos que, con este acuerdo, se decidió poner fin a la guerra civil que enfrentaba a los nobles castellanos, entre los que apoyaban a la hermana de Enrique IV y los que estaban a favor de que Juana la Beltraneja fuese la Reina de Castilla.

Palacio de Villena en Cadalso de los Vidrios | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios

Pero para hecho histórico el que se vivió el 22 de mayo de 1777, teniendo este Palacio de Villena como escenario principal. Nos referimos al momento del nacimiento de Luis María de Borbón, primogénito de Luis Antonio de Borbón y Farnesio y nieto de Felipe V, que llegó a convertirse en Arzobispo de Toledo.

Fue el único de los Borbones que decidió quedarse en España durante la Guerra de la Independencia. Sus padres llegaron a esta construcción tras el destierro que su tío, el Rey Carlos III, había ordenado por haber contraído matrimonio morganático. Para llevar a cabo el proyecto de reforma de este Palacio, se quiso contar con el reconocido arquitecto Ventura Rodríguez.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la familia abandonó esta construcción tan solo dos años después por sus desavenencias con la población. Por lo tanto, el proyecto no se terminó de llevar a cabo. No podemos dejar de mencionar que en 1917, este Palacio de Villena sufrió un incendio, lo que provocó que tanto la biblioteca como el mobiliario interior quedasen destruidos. Por iniciativa privada, se promovió su reconstrucción. En la actualidad, se trata de una de las edificaciones más emblemáticas que podemos encontrar no solamente en Cadalso de los Vidrios, sino también en la Comunidad de Madrid.