Faro de Cullera: Las únicas calas de la provincia de Valencia

Es verano y el cuerpo pide refrescarse. Hay muchas maneras de escaparse de estas altas temperaturas que nos trae la ola de calor pero sin embargo, la mejor de ellas es pegarte un buen chapuzón en alguna playa o en alguna cala de la costa del país. España tiene un sinfín de, por ejemplo, pueblos costeros que te brindan un gran abanico de opciones de baño.

En algunos artículos atrás, hemos hablado de las mejores calas de las Islas Baleares y nos hemos apuntado cada una de ellas para poder visitarlas alguna vez en nuestra vida. Pero si lo que quieres es no salir de la península y visitar algunos de estos bellos lugares rocosos, Valencia te brinda una oportunidad maravillosa de conocer sus rincones de aguas turquesas. ¡Apunta este destino, no te dejarán indiferente!

Las Calas del Faro de Cullera son de las únicas calas que podrás encontrar en la provincia de Valencia, ya que la mayoría de calas están en Alicante. La provincia valenciana no se caracteriza por la presencia de estos acantilados rocosos en su costa. Este lugar situado en Cullera, no tiene una extensión muy grande y por eso no hay mucha masificación de la zona. Por lo que si estás buscando algún destino ideal para unas vacaciones tranquilas y alejados de la gente, el Faro de Cullera es el correcto.

En el Faro de Cullera puedes encontrar diferentes calas: en primer lugar tenemos la Cala Blanca o Cala del Faro. Esta es una opción más masificada y urbanizada. Mide unos 140 metros de largo con 18 de ancho y llama la atención sus aguas turquesas y su arena fina. Lo curioso de este lugar es que si sabes nada, puedes ir desde ella hasta la isla de los Pensamientos o incluso a las cuevas de Dragut. Esta opción es ideal para pasar las vacaciones ya que tienes a tu disposición una gran variedad de restaurantes y lugares de ocio alrededor de la cala.

Por otro lado está la Cala Rocosa que, al contrario que la anterior, esta cala no se encuentra urbanizada por lo que implica un menor número de personas y por tanto menos masificación. El acceso a ella se puede hacer vía carretera o unos caminos desde unos apartamentos que se encuentran en las proximidades de la cala. Lo curioso de este lugar es que no dispone de una zona como tal para poder asentarnos y tomar el sol sino que es más dedicada a aquellos que se quieran pasar el día en el agua.

Por último, nos encontramos con las Calas al norte del Faro: están situadas al lado del paseo junto a la carretera de Cullera. Son más pequeñas. Más bien como diminutas acumulaciones de arena donde, en los días de mar tranquilo, puedes disfrutar de ellas y del agua que las rodea.

Cabe destacar que estas zonas son perfectas para realizar algunos deportes como el submarinismo o snorkel (sobre todo por la mañana ya que hay menos oleaje). Es importante saber que, a pesar de ser lugares poco masificados, estas calas están señalizadas por banderas que advierten de la situación del agua.

...

Seguro que te interesa...

Quieren construir una piscina natural para bañarse en el Jardín del Turia