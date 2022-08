El Gorgo de la Escalera: Un paraje natural en la provincia de Valencia

Hace unas semanas te hablábamos sobre un lugar que seguro que no conocías ubicado en la Comunidad Valenciana. Hablamos de Bolbaite y su gran espectacularidad natural que no pasa desapercibida. Y es que el territorio valenciano está repleto de lugares que quizás no son muy conocidos pero que, sin duda, son tesoros naturales que merecen la pena.

Es el caso de este destino declarado 'playa continental'. Se llama el Gorgo de la Escalera y se ubica en el municipio de Anna, en la provincia de Valencia. Es un barranco donde el agua se precipita de forma violenta formando bellas e impresionantes cascadas. Además, ofrece zonas de baño de agua transparente y refrescante. Se sitúa en la entrada de la propia localidad y se denomina de esta forma porque el acceso a este insólito paisaje es a través de unas escaleras con un total de 136 escalones.

El río que da lugar a este espectáculo natural es el río Anna, afluente del rio Sellent. En este último se construyó un azud que retiene las aguas para usos industriales, por eso, se precipita posteriormente a 20 metros de altura. Este suceso se denomina El Salto.

La ruta por el lugar se considera un lujo debido a las grandes arboledas que cubren el terreno acuoso de Anna. Por tanto, es un destino ideal para viajar con la familia y pasar una tarde de lo más divertida y refrescante.

Es importante tener en cuenta la temperatura del agua, ya que no suele ser muy alta y también cuidar del entorno medioambiental que ofrece este tesoro natural. Además, está abierto todo el día y por tanto puedes disfrutar de él a la hora que quieras. La tarifa para pasar a la zona es de 2 euros en verano y se paga directamente en la taquilla de entrada (no hay opción online). En invierno es gratis. La zona tiene fácil acceso, puesto que hemos dicho que se encuentra en la entrada de la población y además dispone de zona de aparcamiento.

