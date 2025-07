Iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales: su origen y la curiosa historia de la Virgen Blanca

Viajamos hasta Castro-Urdiales, en Cantabria. Una localidad verdaderamente sorprendente y espectacular que cuenta con una gran cantidad de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo es la Iglesia de Santa María de la Asunción.

Se trata de un templo católico de estilo gótico que se erigió en la etapa comprendida entre el siglo XIII y XV. Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que está situado en un lugar verdaderamente privilegiado, junto al puerto pesquero de Castro-Urdiales y frente al Mar Cantábrico. ¡La estampa es verdaderamente fascinante!

La Iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales, a través de su historia

Su construcción comenzó a principios del siglo XIII, bajo la protección del Rey Alfonso VIII de Castilla. Eso sí, sus trabajos se prolongaron hasta el siglo XV. Se trata de uno de los mejores momentos de la zona en cuanto a economía se refiere, puesto que el Puerto de Castro-Urdiales se había convertido en el puerto de Castilla para comerciar con Inglaterra, Francia y Países Bajos. Algo en lo que se hizo hincapié en 1296, cuando esta localidad pasó a ostentar la dirección de los puertos de Cantabria.

Si hablamos de cuestiones técnicas, esta Iglesia de Santa María de la Asunción cuenta con naves impresionantes, así como elevadas bóvedas, contrafuertes y arbotantes. Algo típico del estilo gótico. Consta de tres naves y varias capillas. De hecho, en 1566, éstas eran la de Santo Tomás, la del Crucifijo, la de Santa María y la de Nuestra Señora la Blanca. A los muros del templo se adosaron la Capilla de Santa Catalina y una vivienda, así como la Capilla de San José (siglo XIX) y la Puerta de los Hombres.

Santa María de La Asunción de Castro | Imagen de José Antonio Gil Martínez, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

En su interior podemos encontrar un gran número de obras significativas, pero la más importante la encontramos en la Imagen de la Virgen Blanca, que es gótica de influencia francesa y data del siglo XIII, aunque fue descubierta en febrero de 1955. Y todo porque, durante muchos siglos, estuvo emparedada en un paramento de este templo.

Pero, ¿cómo lograron dar con esta Virgen? Como en muchas ocasiones, sucedió de forma accidental. Un grupo de niños se encontraba jugando a la pelota en el exterior de la Iglesia, cuando un fuerte balonazo impactó de lleno en la pared. Esto hizo posible que quedase al descubierto parte de la imagen de la Virgen, que permanecía oculta en un hueco en el interior de ese muro.

Vidrieras en la iglesia de Santa María de la Asunción | Imagen de Zarateman, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Fue entonces cuando uno de esos niños se apresuró a contar lo sucedido a don Alfredo Lavín, el párroco, por lo que no tardaron en comenzar a trabajar en las labores pertinentes para poder recuperar la Imagen. En un primer momento, don Alfredo colocó la Virgen Blanca en el Altar mayor. Con el paso del tiempo, se situó en una de las capillas de este templo.

Sea como sea, lo cierto es que esta Iglesia de Santa María de la Asunción se ha convertido, indudablemente, en uno de los grandes atractivos turísticos de Castro-Urdiales. No solamente llama poderosamente la atención por su belleza y su historia, sino también por el envidiable emplazamiento en el que se erigió. Si estás pensando en poner rumbo a esta zona, no olvides acercarte hasta este templo. ¡Prometemos que no te dejará indiferente!