Los Chorradores de Navarrés: La cascada escondida dentro de un sendero en Valencia

Valencia es rincón de tesoros naturales que muchas veces no resultan ser muy conocidos. De hecho ya os habíamos hablado de lugares tan impresionantes y tan poco conocidos como los atractivos turísticos de [[LINK:INTERNO|||Article|||62d8362f288cb0e444b5e668|||Bolbaite]], situado en la provincia valenciana. Descubrir lugares que nunca antes has visitado, es uno de los mayores placeres que ofrece nuestro planeta ya que muchos de sus mejores destinos no son ni siquiera conocidos.

Esto no solo pasa en España, hay un sinfín de enclaves ideales y que son muy poco conocidos en todo el mundo. Pero si nos centramos en nuestro país y concretamente en la provincia de Valencia de nuevo, podemos hablar otra vez de un nuevo descubrimiento que de seguro no te dejará indiferente.

El usuario de Instagram Jenniferramon_travel ha decidido compartir en su cuenta este pequeño lugar secreto valenciano. Un destino de ensueño que sino supieras que estás en España podría pasar perfectamente por lugares tan tropicales como Catarata río Celeste o Cartarata La Fortuna de Costa Rica. Estamos hablando concretamente de los Chorradores de Navarrés, ubicado en el barranco del Barcal, en el municipio valenciano de Quesa.

Este lugar es un destino natural protegido que sin duda no deja de sorprender a todo aquel que decide visitarlo. Ya sea en verano, invierno, otoño o primavera, visitar este enclave no te dejará indiferente debido al gran espectáculo que supone ver caer la cascada de abundante agua.

Rodeados de un denso bosque y por tanto de grandes arboledas, los saltos de agua o los 'chorradores' sorprenden a los turistas del lugar. Una zona en sombra de abundante agua que resulta ser un paraíso de vegetación y naturaleza sinigual. En verano podrás aprovechar estos saltos de agua para refrescarte y pasar una tarde de lo más increíble. Sin embargo, si vas en otras épocas del año, también puedes disfrutar del lugar debido a su ruta de senderismo que te permite descubrir lugares como Fuente Clara con bellos miradores y la propia cascada de los chorradores o incluso el azud. Además podrás acercarte al Pozo de las Quebraderas, de aguas termales.

La llegada al lugar puedes hacerla a través del coche y tiene un acceso muy fácil, solo que se permite a través del cobro de una entrada. Incluso hay parking donde puedes estacionar el vehículo que has conducido hasta el lugar.

