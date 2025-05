¿Sabes cuál es y dónde está la ría más pequeña de Galicia?

No pocas veces hemos hablado de las rías gallegas, tanto de las Rías Altas como de las Rías Bajas; y es que son todo un regalo de la naturaleza, un refugio de la impetuosidad del Atlántico que golpea las costas gallegas a veces incluso con furia (A Costa da Morte no recibe ese nombre por nada…); cuando decimos que las rías son refugios no hablamos solo del resguardo de los barcos frente a la tempestad sino de refugios naturales en los que la vida se abre camino de otro modo.

Las rías son ecosistemas propios, por tener tienen no solo sus puertos sino sus propias playas (mucho más tranquilas que las de mar abierto); recorrer la costa gallega es serpentear por sus recortes viajando de ría en ría, descubriéndolas todas ellas y gozando de su riqueza, ahora bien, más allá de saber cuáles son las Rías Altas y las Rías Bajas ([[LINK:INTERNO|||Article|||61fd47304beb28266bb63ade|||duda que ya resolvimos en Viajestic…]]) ¿sabes cuál es la ría más pequeña de Galicia? La pregunta no es baladí porque lo cierto es que esta ría está entre los secretos mejor guardados del hogar de Bregan: hablamos d ella Ría de Lires.

Cascadas y acantilados en la ría de Lires | Imagen cortesía de Turismo de Cee

Empecemos por su ubicación: la Ría de Lires está en a Costa da Morte, entre las localidades de Cee y Muxía; esta ría, a pesar de su pequeño tamaño, forma parte de la Red Natura 2000 por su riqueza natural, una riqueza que se conjura al desembocar aquí el río Castro y convierte este lugar en uno perfecto para avistar aves marinas, desde gaviotas a cormoranes o garzas entre otras especies.

La Ría de Lires no solo es importante por su riqueza natural, también por la paisajística y es que no exageramos si decimos que aquí se disfruta de una de las puestas de sol más bonitas de A Costa da Morte (y eso supone hablar de una de las puestas de sol más bonitas de Galicia entera e incluso de España).

Más cosas que te interesará saber de la Ría de Lires: esta ría forma parte del Camino de Santiago y está muy cerca de la ruta de los faros; recorrerla te permitirá descubrir no solo sus playas, la de Lires y la del Rostro son las más importantes, sino también sus acantilados y pequeñas calas como las e Area Pequeña y Area Grande; ¿eres un amante del turismo rural? Entonces te encantará saber que dos de las primeras casas en empezar a operar como Turismo Rural en España están aquí, son Casa Rai y Casa Lourido (eran las clásicas casas de labranza gallegas que se reconvirtieron en alojamientos rurales).

Puesta de Sol en la Ría de Lires | Pixabay

Añade a todo esto la magia inherente a toda A Costa da Morte, la cercanía de le lugares tan emblemáticos como Finisterre y Touriñán y el buen comer propio de Galicia… y seguro que pones la Ría de Lires entre tus próximos destinos para una escapada de primavera o verano.