7 lugares de Galicia que enamoran a quien los visita

Galicia guarda tesoros, algunos populares y atractivos a rabiar, otros secretos a voces, los hay naturales, también construidos por el hombre pero todos tienen en común que enamoran quien los visita, son lugares como los siete que te recomendamos a continuación ¿que hay más? ¡Sin duda! Pero si no has visto de cerca alguno de estos siete… apúntatelo para tu próxima escapada porque merecerá la pena el viaje.

Catedral De Santiago

Catedral de Santiago | Pixabay

Seguro que no te sorprende que el primer enclave de esta lista de siete sea la Catedral de Santiago porque es una de las catedrales más espectaculares del mundo y atrae visitantes y peregrinos desde hace siglos. Se trata de un templo cuya construcción comenzó en el año 1075, es románica aunque cuenta también con elementos góticos, renacentistas y barrocos porque tardó siglos en verse terminada, de hecho la imagen más famosa de esta catedral, la fachada de la plaza del Obradoiro, data del S.XVIII y es barroca; otra imagen inolvidable de la catedral De Santiago es el Pórtico de la gloria, obra del Maestro Mateo en el S.XII.

Una recomendación si visitas la Catedral de Santiago en un día claro (si llueve mejor no…): sube al tejado y observa la ciudad desde él.

Torre de Hércules

Torre de Hércules | Pixabay

Nos vamos más atrás en el tiempo y un poco más al norte, a La Coruña, para visitar la Torre de Hércules, el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, una construcción que guarda sus propios secretos y leyendas ¿será verdad que Hércules enterró aquí la cabeza del gigante Gerión? ¿O será cierto lo que cuentan las leyendas irlandesas cuando hablan de los vínculos de Breográn con esta torre? Lo que sin duda es cierto es que fue construido en el S.I d.C. por los romanos aunque sufrió cambios a lo largo de su historia, los más importantes el S.XVIII.

Si visitas esta torre, además de subirla y ver la costa desde su parte más alta, podrás pasear también por el Parque Escultórico que la rodea.

Muralla romana de Lugo

Muralla romana de Lugo | Imagen de Rosa Cabecinhas & Alcino Cunha (Rosino) - Flickr, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=905588

Se trata de la única muralla romana del mundo que se conserva completa, fue construida en el S.III d.C. y protegía la ciudad romana de Lucus Augusti, hoy Lugo; esta muralla, construida con granito y pizarra, tiene algo más de 2 kilómetros de longitud, se conservan 71 de las 85 torres originales y cuenta hoy con 10 puertas, algunas de origen romano y otras abiertas en tiempos más modernos.

Si te acercas a Lugo, algo que puedes hacer en octubre para disfrutar de paso de las espectaculares fiestas de San Froilán, o en cualquier otra época del año, hay algo que no debes dejar de hacer: recorrer a pie la muralla, caminar sobre ella disfrutando de estupendas vistas panorámicas de Lugo.

Termas romanas de Orense

Jardines de As Burgas (Burga de Abaixo) | Imagen de Susana López Fernández - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1725662

Si eres un amante del turismo termal, o quieres descubrirlo, no encontrarás mejor lugar que Orense porque allí se conservan unas termas milenarias de las que ya gozaron los romanos; son las termas de As Burgas y están en el pleno centro de la ciudad; se organizan en tres zonas: la Burga de Arriba, que data del S.I d.C., es la estructura más antigua y cuenta con una fuente de la que brota agua caliente; la Burga do Medio, que forma parte de lo que era un balneario en los siglos XVII y XVIII, también se conservan ahí restos de la época romana; y la Burga de Abaixo que es la más moderna, data del S.XIX.

No dejes de acercarte al centro de interpretación para conocer la historia de estas termas y disfruta también de la piscina termal pública, de acceso gratuito.

Castro de Santa Tecla

Castro de Santa Tecla | Imagen de kilezz/QuiRóH - Mi cámara. Trabajo propio., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2664443

Son varios los castros celtas que se conservan en Galicia y pero uno de los más famosos, sino el que más, es el que está ubicado en el Monte de Santa Tecla, la razón no es tanto su buen estado de conservación como las espectaculares vistas que se disfrutan desde él: mira al Atlántico y al estuario del río Miño que separa España de Portugal. Este castro data de la Edad de Hierro (S.IV a.C.) y estuvo habitado hasta al S.I d.C., se estima que aquí vivieron entre 3.000 y 5.000 personas.

Puedes llegar a este castro en coche o a través de las diferentes rutas de senderismo que llevan hasta él, además, una vez estés allí, no te dejes atrapar por las vistas del Atlántico y fíjate también los detalles: desde la cima se pueden ver también los petroglifos (grabados rupestres prehistóricos sobre las rocas).

Los hórreos de Combarro

Combarro | Pixabay

Este pequeño pueblo gallego, Combarro, es famoso por sus hórreos junto al mar; son construcciones de piedra o madera elevados sobre pilares en los que se almacenaba el grano para protegerlo tanto de la humedad el suelo como de los animales; este tipo de construcciones eran típicas en Galicia pero no tan cerca del mar.

Es cierto que la imagen más emblemática de Combarro son sus hórreos junto al mar pero, ya que visitas el pueblo, no dejes de pasear sus calles estrechas y empedradas junto a las que se levantan casas marineras de piedra con balcones de madera que suelen estar decorados con flores.

Faro de Finisterre

Faro de Finisterre | Pixabay

Este faro es famoso no solo por ser el más occidental de la Costa da Morte sino porque está ubicado en el lugar que marcaba, para los romanos, el fin de la tierra; este fue el punto más occidental del mundo conocido durante mucho tiempo; el faro está ubicado a 139 metros sobre el nivel del mar y desde él se goza de unas vistas de la recortada costa gallega realmente espectaculares.

Puedes llegar al faro fácilmente, en coche, está solo 25 kilómetros de Muxía y se puede visitar, acceder a su interior es gratis; una curiosidad: son muchos los peregrinos que, una vez que han completado su camino llegando a Santiago, se acercan a este faro, al fin de la tierra.