Los secretos mejor guardados de las Rías Altas gallegas

Cuando llega el verano y pensamos en Galicia solemos pensar más en las Rías Bajas que en las Altas porque su clima es más cálido, ahora bien, en el las Rías Altas también hay verano, también una gastronomía de escándalo (¡ay los percebes y el marraxo de Cedeira y la tortilla de Betanzos!), por supuesto también hay playas (¿quien no conoce la de las Catedrales?) y hay… mucho más que todo eso; y es precisamente algo de todo eso lo que vamos a contarte a continuación, para que sepas lo mucho bueno, bello y divertido que descubrirás en las Rías Altas de Galicia.

Pazo de Mariñán en Bergondo

Los pazos son las casas señoriales a la gallega… y tienes que ver al menos una si visitas esta región ¿cuál? En las Rías Altas podríamos recomendarte varios pero sin duda uno de los más bellos es el Pazo de Mariñán, no en vano está reconocido como Conjunto Histórico-Artístico, un conjunto que no solo destaca por su estilo arquitectónico sobrio en general y barroco en su fachada sino también por sus jardines de estilo francés.

Parque del Pasatiempo, Betanzos | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Parque del Pasatiempo en Betanzos

La localidad de Betanzos nos ofrece la posibilidad de pasear un casco histórico de lo más atractivo con sus calles empedradas y sus iglesias, por supuesto a Betanzos se va a comer ¿quién no quiere meterse entre pecho y espalda una tortilla de Betanzos? Pero es que además en este bonito pueblo podrás pasearte por un parque de lo más sugerente, el Parque del Pasatiempo, sorprendente por sus estanques y esculturas.

Parque Natural de las Fragas del Eume

No lo dudes, una de las mejores cosas que puedes hacer en las Rías Altas es recorrer a pie las Fragas el Eume, uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa; podrás llegar caminando hasta el Monasterio de Caaveiro y maravillarte, una vez allí, de la vista de las Fragas desde arriba después de haberlas cruzado por abajo.

Monasterio de Caaveiro en las Fragas del Eume | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Redes

Castillo de San Felipe en Ferrol

El de Redes es, está cerca de las Fragas del Eume y del popular pueblo de Pontedeume, en la ría de Ares; es un pueblo famoso por su pequeño puerto y sus casas indianas, tan famoso que ha sido escenario de películas y series de televisión (Julieta de Almodóvar o Leo y Lou de Carlos Solano entre ellas).

El Castillo de San Felipe en Ferrol es también de visita obligada, se trata de un castillo regularmente conservado pero te permitirá disfrutar de una panorámica inolvidable de la boca de la ría de Ferrol; además verás frente a él el castillo de la Palma y podrás imaginarte el cable que unía ambos castillos y se levantaba para evitar ataques a la ría haciendo naufragar a quienes lo intentaban…

Playa de A Frouxeira en Valdoviño

La playa de A Frouxeira, con su laguna de agua salada, es un lugar natural protegido y una playa fantástica, es verdad que hay días en los que el mar está intratable, no en vano es una playa que gusta mucho a los surfistas por sus olas, pero no por ello deja de ser de las más espectaculares y paseables de las Rías Altas con sus más de 4 kilómetros de largo. Además, como cuenta co un paseo de tablas que bordea la laguna, puedes optar por pasear sin mojarte los pies.

Faro de Estaca de Bares

El Faro de Estaca de Bares marca el punto más septentrional de la península y nos regala unas vistas de escándalo; es además un lugar muy popular entre los amantes del avistamiento de aves (especialmente entre los meses de septiembre y diciembre); además aquí el Atlántico y el Cantábrico se juntan o separan (según como quieras verlo).

Mirador de Vixía Herbeira | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Mirador de Vixía Herbeira en Cedeira

Estos acantilados son los más altos de la Europa continental y es que superan los 600 metros de altura sobre el nivel del mar; son varios los miradores que te permitirán disfrutar de estos acantilados, los más populares son los de A Garita da Herbeira.

San Andrés de Teixido en Cedeira

¿Sabías que este pequeño pueblo es el segundo lugar de peregrinación más visitado de Galicia? El primero es Santiago de Compostela, claro; ¿y por qué van los peregrinos a San Andrés de Teixido? Porque a San Andrés de Teixido el que no va de vivo, va de muerto, dicho de otro modo, hay que ir al menos una vez en la vida. Y bien que merece la pena visitar su pequeño santuario del S.XII en el que se recuerda a San Andrés (uno de los Doce Apóstoles).

Banco de Loiba | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Banco de Loiba

El Banco de Loiba es famoso en el mundo entero porque fue declarado, por sus espectaculares vistas, el banco más bonito del mundo, de hecho cuando llegues a él verás que luce una inscripción que reza: The best Bank of the world (el mejor banco del mundo). Una advertencia: hay más de un banco en esa zona, el segundo desde el parking, que es el que luce el letrero en cuestión, es el mejor del mundo, no otro.

Diez son los lugares que te hemos recomendado pero hemos de confesarte que hay muchos más, algunos más populares que estos, otros menos pero todos realmente espectaculares, nada como organizar un roadtrip por ese tramo de costa para descubrirlos todos (¡y disfrutarlos!).