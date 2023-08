Muros: El pueblo de Galicia que une la Costa da Morte y las Rías Baixas con su paisaje

Una de las comunidades de España con los paisajes más bonitos y salvajes es Galicia. Recientemente te hablábamos de la Playa de las Catedrales de Lugo, donde puedes ver las formaciones rocosas que ha provocado la erosión del mar y del aire.

Y ahora queremos hablaros de un pueblecito gallego que se encuentra entre la Costa da Morte y las Rías Baixas, al norte de la Ría de Muros y Noia, pertenece a la provincia de A Coruña y está a unos 70 kilómetros de Santiago de Compostela: Se trata de Muros.

Cuenta con menos de 9.000 habitantes y su principal actividad es la pesca. Una de las mejores épocas para visitar Muros es entre primavera y verano, es decir, los meses comprendidos entre mayo y septiembre ya que son fechas donde puedes encontrar buen tiempo.

Qué ver y hacer en Muros

Son muchas las cosas que puedes visitar en Muros, como por ejemplo su animado paseo marítimo, donde puedes encontrar el monumento llamado A Vella, que hace homenaje a las familias de marineros. Además, el puerto y la lonja de muros son dos lugares que no puedes perderte.

Por otro lado, en el Casco Histórico de Muros se encuentra la 'zona vella', declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1970 y donde puedes encontrar las típicas calles empedradas y casas marineras. En cuanto a plazas e iglesias, no puedes dejar pasar la Praza da Pescadería Vella, Curro da Praza y la Praza do Cristo y la antigua Colegiata, el Santuario Da Virxe do Camiño, la Iglesia de San Pedro, la Iglesia do Carme o la Iglesia de Nossa Señora das Angustrias.

Y si hablamos de paisajes, no podemos olvidar sus increíbles playas, como la Praia de Area Maior, con el Monte Louro de fondo y la Laguna de Louro o Lagoa das Xalfas. Otras playas que no puedes perderte son la Praia de A Vouga, la Praia de Louro, la Praia de Bornalle o la playa de Lariño.