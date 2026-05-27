Día Internacional de la Hamburguesa 2026: Restaurantes de Madrid que tienes que probar

Este jueves 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, uno de los platos más consolidados del mundo. Y como sabemos que muchas personas ya no conciben su semana sin una de ellas, en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de los mejores restaurantes de Madrid para probarlas.

Prepara servilletas (sabemos que vas a babear...), ¡que allá vamos!

Hundred Burgers

La mejor hamburguesa del mundo es la Singular de la cadena española Hundred Burgers, coronada por tercer año consecutivo en 2026 por el prestigioso ranking internacional The World's Best Burgers. Esta hamburguesa se elabora con carne de vaca madurada en seco, queso cheddar añejo, beicon crujiente y su salsa secreta.

SteakBurger

SteakBurger celebrará el próximo 28 de mayo el Día de la Hamburguesa reivindicando su apuesta por las hamburguesas premium elaboradas con carne Angus dry aged madurada durante 45 días y cocinadas al carbón marabú cubano. La cadena, con varios locales en Madrid y Murcia, destaca algunas de sus recetas más icónicas como La Original, La Gotxa Trufada, La Spicy, La Melting Cheese, La Pampa o la Brutal BBQ, todas disponibles en distintos tamaños y pensadas para ofrecer una experiencia gourmet con sabores intensos y propuestas innovadoras.

BDP

BDP celebra el Día Mundial de la Hamburguesa consolidándose como una de las hamburgueserías españolas con mayor reconocimiento internacional tras entrar en el Top 25 de "The World’s Best Burgers". La cadena madrileña destaca por ser la primera con ganadería propia bajo el sello Venero Claro, controlando el origen y la calidad de la carne, y por el éxito de propuestas virales como la hamburguesa "Nicky Jam", elaborada con carne madurada 45 días, bacon crujiente, mermelada de bacon y salsa picante.

Briochef

Está cluida entre las 25 mejores hamburgueserías del mundo y reconocida como una de las mejores de la Comunidad de Madrid. Su hamburguesa Orígenes o la Manhattan Burger, servidas en un pan brioche artesanal que es pura mantequilla, tienen que estar en tu lista.

New York Burger

Pablo Colmenares, chef ejecutivo de esta firma familiar con 17 años de vida, ha creado para esta efeméride tan especial la Big Deal Burger, con doble de carne (jugosa, a la brasa, con ese toque ahumado tan característico de New York Burger y servida al punto/punto +) con fundente cheddar americano, lechuga, pepinillos y la nostalgic classic sauce… que recuerda a las hamburguesas de toda la vida. Su precio, al igual que el de todas las de la carta, es de 12,95 € y estará disponible tanto en sus ocho direcciones de Madrid como en el local de Barcelona desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio.

Roost Chicken

Roost Chicken celebra el Día Internacional de la Hamburguesa con el lanzamiento de Roost Honey, una edición limitada inspirada en la popular salsa hot honey. Disponible del 28 de mayo al 12 de julio en sus locales y en delivery, la nueva hamburguesa combina pollo frito crujiente con una salsa de miel ligeramente picante, además de pepinillos, salsa ranch, lechuga y pan brioche, llevando a Madrid una de las tendencias gastronómicas más populares del momento en Estados Unidos.