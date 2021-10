Octubre es el mejor mes para degustar la Vedella Vermella menorquina

No corren buenos tiempos para la carne roja pero debemos evitar equívocos: es verdad que no se debe abusar de la carne roja pero también es cierto que la mejor de las dietas es aquella que tiene de todo en su justa cantidad y siempre, tanto carnes como frutas y verduras, de producción ecológica; partiendo de esa certeza relativa al mundo de la nutrición podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la Vedella Vermella Menorquina es una carne gourmet, un bocado delicioso que te encantará degustar en cualquiera de sus cortes: chuletón, carpaccio, tomahawk, cachopo preparado al estilo balear (con sobrasada y queso), strogonoff, paella de tataki... Y, además, no hay mejor momento en el año para hacerlo que los fines de semana en los que se celebran las Jornadas Gastronómicas Vedella Vermella Menorquina.

Vedella Vermella | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Durante los fines de semanan del 15 al 17 y del 22 al 24 de octubre trece restaurantes de seis municipios diferentes propondrán menús especiales protagonizados de los entrantes al postre por esta rica carne roja menorquina, la Vedella Vermella; se trata de una carne procedente de vacas alimentadas con pasto (producción ecológica) y sales naturales procedentes del mar. La Vedella Vermella es la demostración gastronómica de que a Menorca no solo irás a comerte el mar (lo sabemos, no querrás renunciar a la rica caldereta de langosta tan típica de esta isla balear) sino también la tierra en bocados tan deliciosos como estos: Carpaccio de Vedella Menorquina con queso curado y trufa, chuletón de Vedella Vermella Menorquina en piedra caliente, deshuesado y fileteado, Tomahawk de Vedella Vermella (de 1,2 kilos...), hamburguesa gourmet menorquina, cachopo de ternera roja menorquina con sobrasada y queso, crujiente de Vedella Vermella con arándanos y foie de pato, bechamel de cabra y cardamomo, croquetas de costillar de Vedella Vermellas con sepia y ali oli de piquillo... ¿y de postre? Gelat de llet de Vermella Menorquina.

Para ponértelo más fácil, a continuación de desvelamos cuales son los restaurantes que participan en las Jornadas Gastronómicas Vedella Vermella Menorquina y dónde están: en Ciutadella: Aquarium Port Ciutadella, Foc Eco Brasserie, PIzzeria Roma y Can Faustino; en Maó: Restobar Mo y El Gill; en Es Mercadal: Hotel Jeni & Restaurante, Molí d'es Racó y Es tomàtic; en Ferreries: Mesón Rías Baixas y Loar Ferreries; en Saint LLuís: Sa Parereta d'en Doro; y en Sant Climent: Casino Sant Climent.