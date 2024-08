Historia de la Real Basílica de Santa María la Mayor, la Catedral de Pontevedra

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Pontevedra, una de las ciudades más bonitas y con más encanto que podemos encontrar en Galicia. Estamos ante un templo que data del siglo XVI y que, desde el año 1962, es Basílica por decreto del Papa Juan XXIII.

En la actualidad, es considerada Bien de Interés Cultural (BIC), así como Monumento histórico-artístico que pertenece al Tesoro Artístico Nacional. Entre sus numerosos datos a tener en cuenta, ostenta una distinción más y es la de ‘Real Santuario’. Algo que el Rey Juan Carlos I de España concedió en el año 2000.

La Real Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra, a través de su historia

Debemos tener en cuenta que Pontevedra no es sede de obispado, ya que pertenece a la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Por lo tanto, en esta ciudad no hay una catedral como tal. Así pues, por su majestuosidad y su historia, esta Basílica de Santa María la Mayor es popularmente considerada como la Catedral de Pontevedra.

Interior de la Real Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra | Imagen de José Luis Filpo Cabana en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Este templo está situado en el casco antiguo de la ciudad gallega, en el mismo lugar en el que antiguamente se erigía nada más y nada menos que una pequeña iglesia románica que quedó en el pasado en el siglo XV. Para la construcción del templo que conocemos en la actualidad se siguieron los planos de Juan de los Cuetos y Diego Gil, y fue promovida por don Alonso II de Fonseca y Acevedo y don Alonso III de Fonseca y Ulloa, arzobispos de Santiago de Compostela.

Ambos contaron con el apoyo de numerosas familias de nobles de la ciudad. Entre ellos, los Mariño de Lobera, los Pereira de Castro o, incluso, los Arango Sotomayor, entre otros. No podemos dejar de mencionar las diversas entidades que formaron parte de este proyecto, como es el caso de la Cofradía de San Mauro, la de la Santísima Trinidad y la de San Miguel, así como la Cofradía do Corpo Santo, considerada la entidad más antigua de Pontevedra y el gremio de mar más antiguo, a su vez, del país.

Lo que es cierto es que el Gremio de Mareantes de Pontevedra ejerció un papel primordial a la hora de financiar los gastos de las obras de esta basílica. Y todo mediante nada más y nada menos que cestas de pescado que obtenían faenando en el mar. Es por eso que, en la Edad Moderna, esta construcción se convirtió en todo un símbolo de este Gremio.

Real Basílica Santa María la Mayor de Pontevedra | Imagen de José Luis Filpo Cabana en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Galicia y más concretamente a la ciudad de Pontevedra, no dejes pasar la oportunidad de conocer la Real Basílica de Santa María la Mayor. Te dejará sin palabras por su belleza, su arquitectura y, cómo no, la impresionante historia que hay detrás. ¡Estamos completamente convencidos de que no te va a dejar indiferente!