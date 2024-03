4 castillos de Palencia que debes conocer

Puede que Palencia no sea una de las provincias más visitadas de España y que haya muchas personas que no la tengan entre sus destinos pendientes. Pero esto puede ser por puro desconocimiento, pues si bien es cierto que no tiene una capital monumental como pueden ser Barcelona o Madrid, a lo largo y ancho del territorio cuenta con muchos pueblos y lugares interesantes que bien merecen una visita.

Por ejemplo, la provincia de Palencia tiene muchos castillos y algunos de ellos son realmente bonitos. Además, al tratarse de edificaciones de la Edad Medieval sirven para contar parte de la historia del lugar en el que están ubicados. A continuación, te presentamos cuatro de los mejores. Quizá quieras visitar estos castillos palentinos durante una ruta por esta provincia de Castilla y León.

Castillo de Ampudia

El castillo de Ampudia, como su nombre bien hace predecir, se encuentra en la localidad de Ampudia y es uno de los más bellos e interesantes de Palencia. Se trata de una fortaleza medieval que fue construida en el siglo XV, está considerado como el mejor castillo de la provincia y es de titularidad privada. No obstante, puedes visitarlo, aunque lo mejor es que consultes previamente los horarios.

Castillo de Aguilar de Campoo. Palencia. | Imagen de Luis Fermín Turiel Peredo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Castillo de Aguilar de Campoo

También de origen medieval, el castillo de Aguilar de Campoo está ubicado en la localidad homónima y es, en realidad, un conjunto de ruinas de planta trapezoidal. Lo que se conserva de él es la parte exterior, formada por torres y muros, y todo ello se encuentra sobre un monte a una altitud aproximada de 970 metros sobre el nivel del mar.

Castillo de Sarmiento. Palencia | Imagen de Luis Rogelio HM en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Castillo de los Sarmiento

Otro de los castillos de la provincia de Palencia que quizá quieras visitar es el castillo de los Sarmiento, situado en la localidad de Fuentes de Valdepero. El nombre por el que es conocido se lo debe a la familia Sarmiento, a la que estuvo ligado durante mucho tiempo, aunque hoy en día es propiedad de la Diputación de Palencia. Data del siglo XV y destaca de él su gran torre del homenaje.

Castillo de Belmonte de Campos. Palencia | Imagen de GFreihalter en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Castillo de Belmonte de Campos

Otro de los castillos de la provincia de Palencia que quizá quieras visitar es el de Belmonte de Campos, aunque has de tener en cuenta que la construcción original del siglo XV está siendo restaurada. En el año 2017 la fortaleza fue adquirida por el Ayuntamiento del municipio y con ello, se le otorgó el poder de realizar obras de mejora. No obstante, esto no hace más que dar otro motivo para visitarlo, por si el hecho de que en 1931 fuese declarado Monumento Histórico-Artístico no fuera suficiente.