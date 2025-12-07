Catedral de Santa María de Tui: ¿sabías que sus constructores tomaron como modelo la Catedral de Santiago?

Viajamos a Galicia, concretamente hasta la provincia de Pontevedra donde nos topamos con un gran número de construcciones, monumentos y rincones de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos en la Catedral de Santa María de Tui. Se trata del máximo exponente artístico de la ciudad, y está situada en la zona más elevada de la misma, sobre una colina. Tal y como sucedió en otras tantas catedrales, se llevaron a cabo diversas reformas en varias épocas, sobre todo en el estilo gótico. No podemos dejar de mencionar la fachada principal, que data aproximadamente del año 1225. En 1931 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Catedral de Santa María de Tui, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que comenzó a erigirse a finales del siglo XI, aunque se menciona por primera vez en el año 1095, en un documento de donación de Raimundo de Borgoña y Urraca, Condes de Galicia. Cabe destacar que se cree que sus constructores decidieron tomar como modelo la imponente Catedral de Santiago de Compostela, puesto que cuenta con una girola y un transepto de tres naves.

El estilo inicial es románico y cuenta con una gran variedad y riqueza. Es importante hacer hincapié en que esa influencia arquitectónica de la catedral no tardó en extenderse a toda la región del Miño gallego y portugués. Algo que podemos apreciar en un sinfín de iglesias parroquiales y monacales conservadas, que mantienen a la perfección esas formas decorativas del románico tudense.

De hecho, entre los ejemplos que podemos encontrar en la parte gallega, están Santa María de Tomiño, Santa María de Tebra, San Miguel de Pexegueiro o, incluso San Salvador de Budiño. Respecto a la zona portuguesa, llaman poderosamente la atención diversos templos tales como São Salvador de Bravães, São Fins de Friestas, Salvador de Ganfei, São Pedro de Rubiães o São João de Longos Vales, entre otros.

Claustro de la Catedral de Santa María de Tui | Imagen de José Antonio Gil Martínez from Vigo, Spain, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar el exterior de esta Catedral de Santa María de Tui, en el que encontramos formas de lo más originales que destacan no solamente por su elegancia, sino también por su sobriedad. Hay que hacer hincapié en los extremos del edificio, donde se diseñaron las torres, dos y dos en los extremos del transepto, así como dos torreones en los pies. Lo que evocan estas líneas es el carácter y la firmeza del edificio, al que se le otorgó un aspecto defensivo que se vio reforzado en 1424 con la Torre de San Andrés en la zona norte, así como la Torre de Soutomaior en el suroeste.

Así pues, si estás pensando en poner rumbo a esta zona de Pontevedra, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta Tui. No solamente te fascinará su Catedral de Santa María, sino también numerosos monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes que te dejarán completamente sin palabras. ¡Merece mucho la pena!