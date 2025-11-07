El Habario, un bosque de castaños milenarios

El otoño parece hecho para pasearlo porque la naturaleza se transforma tras el verano y nos regala estampas de una belleza realmente deslumbrante; los castañares en particular son especialmente atractivos porque es ahora cuando dan fruto y si además hablamos de un bosque de castaños son siglos de antigüedad como El Habario, ubicado en un entorno natural de escándalo como esta Comarca de Liébana… organizar una escapada para descubrirlo y pasearlo se nos antoja ya inevitable.

El Habario está en Cilloriogo de Liébana, entre las localidades de Pendes y Cabañes y junto al desfiladero de la Hermida; es un paraje natural sencillamente espectacular que está a algo más de 530 metros de altura y de cuyos senderos disfrutan, particularmente en otoño, un elevado número de senderistas.

Merendero en El Habario | Imagen cortesía de Turismo de la Comarca de Liébana

Claro que la belleza del Habario, bosque también conocido como La Castañera de Pendes, no está solo en este bosque en sí mismo sino también en su entorno, un entorno que se descubre desde miradores como el de Los Moros (punto exacto desde el que podrás maravillarte ante un mar de más de 200 castaños milenarios y descubrir restos de Castros y antiguos poblados cántabros). ¿Y los Picos de Europa? También se ven desde el Habario y lo cierto es que las vistas del Macizo Oriental de los Picos de Europa son inolvidables.

El Habario | Imagen cortesía de Turismo de la Comarca de Liébana

Además el Habario no solo es un enclave natural de escándalo, es también testigo mudo de la historia de los pueblos de la zona desde la Prehistoria, además fue durante mucho tiempo el origen de su riqueza: sus castañas formaban parte de la gastronomía local y la madera de este bosque se utilizaba también para elaborar utensilios y tablas de uso doméstico, además en su entorno hay también zonas que lo fueron de pastos para ganado durante mucho tiempo.