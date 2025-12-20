Torre del Marqués de Villena y la Cueva de Salamanca: su misteriosa leyenda y dónde se encuentran

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las ciudades más sorprendentes, más bonitas y con más encanto de España. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Salamanca. Allí nos podemos topar con un gran número de edificaciones, monumentos y rincones verdaderamente fascinantes. Un claro ejemplo es la Torre del Marqués de Villena.

Esta construcción data del siglo XV y recibe ese nombre por estar situada junto a la misteriosa Cueva de Salamanca. Recordemos que la leyenda asegura que, en este lugar, se producían los encuentros del Marqués de Villena con el Diablo. Por si fuera poco, está ubicada sobre la Cerca Vieja, que es como se conoce a los restos de la antigua muralla medieval de Salamanca.

A pesar de que en su interior no queda prácticamente nada, lo cierto es que se ha construido una estructura metálica para poder subir hasta la parte más alta. Puedes visitarla de forma gratuita y, desde allí, encontrarás una de las vistas más espectaculares de la ciudad, puesto que divisarás no solamente la Catedral Nueva, sino también el Convento de San Esteban. No podemos dejar de mencionar que esta Torre es lo que queda en pie del antiguo Palacio Mayorazgo de los Albendea.

La Cueva de Salamanca, el enclave legendario donde se sitúa la Torre del Marqués de Villena

Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los lugares más curiosos y más misteriosos de Salamanca. Según la tradición popular, en este mismo punto, el Diablo impartía clase. Esta cueva corresponde con la que fue la cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, demolida en el siglo XVI.

Cabe destacar que, durante su reinado, Isabel la Católica ordenó que se tapiase el acceso a este templo de forma preventiva. Tras su destrucción a finales del siglo XVI, la cueva sirvió como trastero del palacio del Mayorazgo de Albandea. Con posterioridad, fue trastero de una panadería y carbonería.

Cueva de Salamanca | Imagen de Daniel Di Palma, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No fue hasta el siglo XX, concretamente a principios de la década de los 90, cuando se optó por excavar la zona, situada en la Cuesta de Carvajal. Los hallazgos realizados fueron expuestos al público en 1993, formando una impresionante zona arqueológica compuesta por la Cueva de Salamanca, la planta de la Iglesia de San Cebrián y la Torre del Marqués de Villena.

Este lugar, tan único como misterioso, es mencionado en Disquisiciones mágicas de Martín del Río, pero no fue el único. Miguel de Cervantes utilizó esta leyenda salmantina en tono burlesco, en su entremés La cueva de Salamanca, publicado en 1615. Precisamente gracias a esta obra, Juan Ruiz de Alarcón se animó a adentrarse de lleno en esta historia, por la que publicó una comedia en la que se niega que en este lugar se practicasen las artes oscuras.

Sea como sea, si estás pensando en poner rumbo a Salamanca, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta este lugar tan sorprendente y espectacular, en el que se respira un ambiente lleno de misterio. Estamos convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos.