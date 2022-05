Formentera Jazz Festival: cita musical en Baleares a principios de junio

El Formentera Jazz Festival recupera la normalidad en su octava edición tras la pandemia, se celebrará del 2 al 5 de junio y no hay amante del Jazz que no se muera por vivirlo porque no se trata de un festival de jazz como otros sino uno que se celebra en una de las islas más bellas del Mediterráneo y lo hace además en junio, un mes en el que Formentera ya huele y sabe a mar, playa y verano: música en vivo, conciertos, Jam Sessions, diferentes presentaciones ma Masterclass, conexiones sonoras... y todo ello durante cuatro días en un paraíso, la isla de Formentera ¡como para querer perdérselo!.

Celebrar el fin de la pandemia en el Formentera Jazz Festival es una opción más que atractiva porque el festival recupera su formato original y todos sus escenarios habituales en los que disfrutaremos de las actuaciones de Marco Mezquida, Thaïs Morell, Martín Burguez, Alexey León Reyes, The Plaza Band, MIDI Jazz Club feat Marinah y Jam Session feat Tonina.

Fomentera Jazz Festival (foto de ediciones anteriores) | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

En lo musical el Formentera Jazz Festival comienza en día 2 con la actuación de Thaïs Morell y su Samba Jazz en el Blue Bar, continua el día 3, viernes, en la Plza de la Constitución de Sant Francesc con el grupo local The Plaza Band y Martín Burguez; en ese mismo escenario pero al día siguiente, el sábado día 4, tocarán Alexey León Reyes, el pianista menorquín Marco Mezquida (que lo hará en formato Trío) y MIDI Jazz Club con Marinh (ex cantante de Ojos de Brujo) como invitada de honor. El domingo 5 de junio el festival se despedirá hasta el año que viene con una Jam Session en Chezz Gerdi en la que actuará la artista Tonina ejerciendo como anfitriona en el cierre del festival.

Formentera Jazz Festival | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Claro que la grandeza del Foremntera Jazz Festival está en que es música y mucho más que música, de ahí que en la programación del festival se incluyan otros eventos cuya relación con la música es solo colateral o ni tan siquiera eso: habrá contenidos audiovisuales inéditos relacionados con la naturaleza y con la isla de Formentera, también con la música: habrá una Masterclass de Música y Sostenibilidad, una Presentación de Shesaid.so Spain en la que se hablará de la mujer en la industria musical y también Conexiones Sonoras que serán retransmisiones desde lugares espectaculares de la isla (desde una cueva y desde el mar). La clausura del festival en su aspecto menos musical incluirá una recogida de microplásticos en las playas de Fomentera.

...

También te puede interesar...

Las mejores fechas para comprar vuelos baratos según la estación del año