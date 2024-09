Fiestas de la Mercé en Barcelona: cómo vivir la fiesta mayor de la ciudad

Las Fiestas de la Mercé pasan por ser un festival de festivales o un macrofestival además de un gran acontecimiento ciudadano y lo cierto es que bastan unas pocas cifras para confirmar que es exactamente así: 5 días de fiesta, 14 escenarios repartidos por la ciudad, más de 140 artistas y conciertos, más de 500 actividades en total y absoluta diversidad en cuanto a los ritmos y estilos que sonarán. ¿Sabes cuál es la ciudad invitada en esta ocasión? Una de película: Casablanca; los sonidos marroquíes están asegurados.

Cuando se habla de las Fiestas de la Mercé como un festival de festivales es porque los numerosos conciertos que se celebrarán en la ciudad se organizan a su vez entorno a, principalmente, dos festivales: Música Mercè y BAM (Barcelona Acció Musical) ¿qué podemos esperar de cada uno de ellos? A continuación te lo contamos.

Música Mercè | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Barcelona

Música Mercè

Su programación musical se caracteriza por su, una diversidad que va desde la Banda Municipal de la ciudad hasta grupos de jazz y folk pasando por otros de pop, indie, rock, música electrónica o incluso la canción de autor; seguro que muchos de los artistas invitados te suenan familiares: el cantante pop mallorquín Maria Jaume, Cala Vento y sus sonidos indie, La Ludwig Band con la gallega Mercedes Peón a la cabeza y su sonido folk y rock…

A todo esto hay que añadir los sonidos marroquíes de PINAN 450F y la estrella del país alauí Oum, el folk estonio de Puuluup o la rumba de Arrels de Gràcia. Y no creas que ahí queda la cosa, hay dos conciertos más que resultan la mar de atractivos: el que celebra el 50 aniversario de la inauguración de la Sala Zeleste en la calle de Argenteria y uno más que ahonda en las músicas y las danzas de raíz que contará también con más de 50 artistas participantes entre los que destacan Judith Neddermann, Raúl Rodríguez, Momi Maiga y Anna Ferrer.

¿Lugares a tener en cuenta para disfrutar de la programación de Música Mercè?

Sus escenarios serán ocho en total, toma buena nota de sus ubicaciones: el Teatre Grec en la avenida Catedral, la plaza de Sant Jaume, los jardines del doctor Pla i Armengol, el paseo de los Tillers del parque de la Ciutadella, la plaza Major de Nou Barris, la calle de Menéndez y Pelayo y la playa del Bogatell.

Casablanca, ciudad invitada a las Fiestas de la Mercè | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Barcelona

BAM (Barcelona Acció Musical)

¿Quienes actuarán en el BAM?

Serán unos 40 los artistas que participarán en el BAM y que harán sonar especialmente músicas urbanas y contemporáneas en: la Rambla del Raval, la plaza Reial, la Antiga Fàbrica estrella Damm, la plaza de Can Fabra, el recinto de la Fabra i Coats y también en la plaza de Cataluña, que se estrena como nuevo escenario del BAM en su edición de 2024.

Imposible nombrarlos a todos… pero imperdonable no señalar a algunos: el músico electrónico marroquí Cheb Brunner, los grupos de trap Sodamantina y Chili Mafia, Los Ganglios y sus sonidos pop, el jazz de Magalí Datzira y el show travesti de Futuroa entre otros muchos. Además, en el marco del BAM, se celebra también el festival Acció Cultura Viva con sus conciertos de Sant Andreu (en la plaza de Can Fabra y el recinto de Fabra i Coats), conciertos en los que tocarán Ceceantes & The Soul Kitche, Las Bajas Pasiones o la colombiana Meli Parea además de Obsidiaän entre otros grupos.

Como puedes ver, las Fiestas de la Mercé son, más que nada, una fiesta de la música, de las músicas más diversas, y el mejor modo de descubrir qué conciertos no te quieres perder es consultar el programa de fiestas en la web del ayuntamiento de Barcelona porque no solo indican día y hora de cada concierto, también el lugar.