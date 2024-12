Estos son los lagos helados más bonitos de España

Para visitar los lagos que a continuación te recomendamos cuando están helados tienes que empezar por abrigarte bien (si los lagos se hielan imagina la temperatura ambiente…); también hay que tener en cuenta que algunos de estos lagos no se hielan por completo todos los inviernos, depende de cuán bajas sean las temperaturas, ahora bien, gélidos o helados la estampa invernal que nos regalan es inolvidable. En general no son lagos para patinar sobre ellos (si eso es lo que buscas tendrás que viajar más al norte o conformarte con las pistas de hielo artificiales que salpican la geografía española en estas fechas).

¿Cuáles son los lagos de España que resultan más bellos en pleno invierno? A continuación nuestros favoritos:

Laguna Negra, en Soria

Esta laguna, en las faldas del pico Urbión y a apenas 50 kilómetros de Soria, es de una belleza imponente en cualquier época del año, ahora bien, su aspecto es muy diferente en primavera o en verano y en invierno, entonces nos recuerda que su origen es glaciar y que está a 2.000 metros de altitud. En diciembre suele ser cuando empieza a helarse aunque dependerá de lo frío que venga el invierno.

Refugio en la Laguna Grande de Gredos | De Torobravo2011 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14716440

Laguna de Gredos, en la Sierra de Gredos

Esta preciosa laguna, cuando llega el invierno, cambia por completo su aspecto al verse cubierta de nieve y hielo. Este sí es un lago que se hiela todos los inviernos así que, si quieres verlo e inmortalizarlo personalmente, podrás hacerlo, ahora bien, abrígate… Hace tanto frío que hay incluso un refugio cerca para que te resguardes un rato y recuperes cierta calidez…

Laguna Grande de Peñalara cubierta de hielo y nieve | De Miguel303xm - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5593582

Laguna Grande de Peñalara, en la Sierra de Guadarrama

El paisaje de la Laguna Grande de Peñalara en invierno es realmente espectacular; para llegar a ella hay que caminar un par de horas desde el puerto de Cotos pero, no te asustes, es una ruta perfectamente asequible a poco acostumbrado a caminar que estés (fácil incluso para los habituales del senderismo); ¿cuándo visitarla para asegurarte de verla helada? No antes de diciembre, eso seguro, en todo caso no tienes más que comprobar en la AEMET cuánto ha nevado y asegurarte así de que no solo verás la laguna helada sino que la ruta la recorrerás en un paisaje blanco y nevado. Ten en cuenta en todo caso que, una vez se hiela alrededor del mes de diciembre, permanece helada todo el invierno.

Lago Ercina (Lagos de Covadonga) en invierno | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

Lagos de Covadonga, en Asturias

Si hay lagos que no debes pisar, ni mucho menos plantearte patinar en ellos, son los de Covadonga; puede que los veas completamente helados pero lo que no ves es que la capa de hielo que los cubre puede ser fina, tanto que no soporte tu peso, si a esto añadimos que las aguas son gélidas e incluso terriblemente profundas (el lago Enol supera los 20 metros de profundidad y el Ercina, que es el que será más fácil que vas helado, llega a los 3) no cabe ni tan siquiera eso de ‘solo un momento para un selfie’, hazte el selfie, sí, pero con tus pies plantados fuera de los lagos y disfruta de un paisaje invernal de escándalo sin sustos ni disgustos (aunque con frío, eso es inevitable).