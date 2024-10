Estas son las iglesias más bonitas de la ría de Muros Noia

Solemos recomendarte visitar las Rías Bajas gallegas en verano porque en ellas y en esa época confluyen una belleza natural y atlántica sin par y un clima más cálido de lo que cabe esperar en el norte (cuando se habla de Galifornia se habla, más que nada, de las Rías Bajas); claro que entre la riqueza gastronómica de la zona y sus inviernos suaves resulta que el otoño e incluso el invierno resulta ser buen momento para visitarlas… Hoy vamos a limitar un poco más la recomendación y del conjunto de las Rías Bajas nos vamos a quedar en una, en la Ría de Muros Noia, donde podrás disfrutar de un viaje arquitectónico de primer nivel gracias a las bonitas iglesias que descubrirás en ella.

Si hay algo que no puede ponerse en duda es la espiritualidad de las gentes gallegas, tanto desde una perspectiva pagana con sus correspondientes tradiciones, como desde una perspectiva religiosa, no en vano la capital de Galicia es uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad; además, precisamente camino de Santiago, encontramos un buen número de iglesias, ermitas y pequeños santuarios de una belleza arquitectónica indiscutible. ¿Sabes cuáles son las iglesias más bonitas de la más alta de las Rías Bajas y por tanto la más cercana a Santiago de Compostela?

Porto do Son

Empezamos nuestro recorrido arquitectónico por la localidad de Porto do Son porque allí está la Iglesia de San Vicente de Noal, un templo del S.XVIII que se levantó sobre una antigua iglesia románica; ¿lo más llamativo de esta iglesia? Su campanario, que se levanta sobre una peana cuadrada y termina con una pequeña cúpula con pináculo.

Santa María la Nueva, Noia | De Luis Miguel Bugallo Sánchez (http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lmbuga) - self made http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Noia.Galiza.Igrexa_do_cemiterio.JPG, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1113130

Noia

De Porto do Son nos vamos a Noia y visitamos no una sino dos iglesias: la de de Santa María la Nueva y la de San Martín. La primera es sede del Museo de Laudas Gremiales y se trata de un templo de arquitectura gótica marinera que goza de la consideración de Monumento Nacional. La segunda, la iglesia de San Martín, luce un gran rosetón en us fachada y guarda en su interior tumbas medievales.

Templo de San Justo de Toxosoutos | By Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga Commons)(Lmbuga Galipedia) - self made http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:San_Xusto._Lousame._Galicia_1.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2205916

Lousame

Nos desviamos de la costa de la Ría de Muros Noia para visitar Lousame porque allí está el Templo de San Justo de Toxosoutos; esta iglesia está a los pies del río San Justo y fue en tiempos uno de los monasterios más importantes e influyentes de Galicia; el templo no solo es bello en sí mismo sino que compone, junto a un río con rápidos y pequeñas cascadas, una estampa imperdible. En lo arquitectónico se trata de una iglesia barroca con un torreón adosado en su parte izquierda.

Templo de San Juan de Sabardes | Cortesía de Turismo de Outes

Outes

En Outes visitamos dos iglesias notables: el templo de San Juan de Sabardes, una construcción del S.XVII y estilo barroco que se levantó sobre un templo consagrado en el S.XII; su campanario es muy llamativo por sus detalles ornamentales; y la iglesia de San Tirso de Cando, que data del S.XVIII y muestra una planta peculiar (los brazos de la planta en forma de cruz se ubican en la mitad de la nave principal, no en su parte superior como es habitual) además su campanario también es muy espectacular tanto por las placas que lo decora como por la pequeña cúpula que lo remata.

Santuario de la Virgen del Camino, Muros | FreePik

Muros

Terminamos nuestro recorrido en la localidad de Muros, allí está la Iglesia De San Pedro (antigua Colegiata de Santa Maria del Campo) y también el Santuario de la Virgen del Camino, que fue centro de peregrinación de marineros; lo más destacado de la Iglesia De San Pedro, además del hecho de que es el templo principal de la Villa de Muros, es su retablo barroco, también su pila bautismal porque luce un grabado de una serpiente en su interior: la serpiente como símbolo del mal dominada por el agua bendita como símbolo del bien.