Burgos: descubre la ciudad de Castilla y León a través de estas curiosidades

No es ningún secreto que Burgos es una de las ciudades que, año tras año, recibe más visitantes en Castilla y León. Algo que no es producto de la casualidad puesto quien decide acudir a esta ciudad siempre regresa, puesto que acaba completamente cautivado. ¡Y no es para menos!

Por ese mismo motivo, es el instante más que perfecto para descubrir Burgos de una manera completamente diferente. ¿De qué manera? A través de una serie de datos curiosos que debes tener en cuenta. Es más que evidente que harán que tu visita sea aún mucho más especial.

Papamoscas

Este es uno de los grandes secretos que podemos encontrar en la Catedral de Burgos. Se trata de un autómata que cada hora, en punto, abre la boca mientras mueve su brazo para poder accionar una campana. Es una figura de medio cuerpo que podemos encontrar en la parte más alta de la nave mayor.

Papamoscas | Imagen de Zarateman en Wikipedia, licencia de dominio público

El Martinillo

En la misma Catedral de Burgos, en la izquierda del Papamoscas, encontramos otro autómata: el Martinillo. Este tiene una misión muy clara y contundente: se encarga de señalar los cuartos, moviendo ambos brazos con los que acciona las campanas.

Burgos, lugar que tiene consigo La Tizona

Estamos ante una de las espadas más conocidas de la historia de nuestro país. Perteneció al Cid Campeador aunque, según el Cantar del mío Cid, “La Tizón” perteneció al rey Búcar de Marruecos, y el conocido guerrero se hizo con ella en Valencia. Desde entonces, ha pasado por las manos de grandes gobernadores de España, entre los que se encuentra Fernando II de Aragón, “el Católico”. Actualmente, La Tizona está en el Museo de Burgos.

Camino del Cid. Burgos | Imagen de Camino del Cid en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Actualmente, cuenta con nada más y nada menos que tres. Estamos hablando del Camino de Santiago, Atapuerca y, cómo no, la Catedral de Santa María. Es más que evidente que se trata de tres auténticos símbolos de esta ciudad y, cómo no, de esta provincia.

Las vidrieras más antiguas del país

Las podemos encontrar en Burgos, concretamente en el Monasterio de las Huelgas. Aunque tiene en sus paredes muchísimas obras de un enorme valor, lo cierto es que si hay algo que llaman la atención son sus vidrieras. Y entre otras cosas, por ser las más antiguas del país.