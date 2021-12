Así celebra Cuenca su 25 aniversario como ciudad Patrimonio de la Humanidad

El 6 de diciembre de 1996 la ciudad de Cuenca era declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ¿las razones? Que Cuenca sea un ejemplo de ciudad medieval fortificada y que conserve todavía a día de hoy su paisaje urbano original fue una de ellas pero no la única, el entorno natural de la ciudad (las hoces de los ríos Júcar y Huécar) también influyeron a la hora de conceder tal reconocimiento, de hecho la declaración de Patrimonio de la Humanidad no afecta solo al casco antiguo de la ciudad sino también a su entorno natural.

¿Todavía no conoces Cuenca? Tanto es una visita pendiente como si no lo cierto es que los próximos días son ideales para visitarla porque la ciudad se viste de largo y gala no solo por las celebradas fechas navideñas sino porque 25 años es un aniversario redondo que merece una celebración.

Cuenca | Imagen cortesía de Turismo de Cuenca

Entre las actividades programadas para los próximos días está la celebración del día 4 de diciembre de un concierto de la Royal Film Concert Orchestra en el Teatro Auditorio José Luis Perales en el que interpretarán bandas sonoras de películas; el domingo día 5 es la bailaora María Moreno actuará en el mismo escenario mientras el día 6 será el grupo Caminero Quinteto quien ponga tintes de flamenco y jazz a tan notable celebración; el 7 de diciembre será el turno de José Mercé.

Cuenca | Imagen cortesía de Turismo de Cuenca

Las celebraciones continuarán después del Puente de Diciembre y cumplido ya el 25 aniversario: del 21 al 30 de diciembre en la Iglesia de San Andrés tendrá lugar una curiosa obra de teatro de objetos de gran formato y sin actores producida por cabosanroque, un dúo de artistas sonoros de Barcelona y del 27 de diciembre al 31 de enero en Casa Zavala se interpretará Aspidiske, una de las últimas obras de Jose Mária Yturralde, Premio Nacional de Artes Plásticas 2020.

Cuenca | Imagen cortesía de Turismo de Cuenca

Las famosas Casas Colgadas, la Plaza Mayor, la Catedral de Santa María y San Julián, su curioso triforio y su museo, con pintura de El Greco incluida; Torre Mangana, el Puente San Pablo, el Castillo, el Monasterio de San Pablo... Cuenca es una ciudad para pasearla despacio y disfrutar de un viaje en el tiemplo inolvidable.