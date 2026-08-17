Algunas playas que tienes que visitar si viajas a A Coruña y por qué

Seguro que ya estás pensando en la playa de Riazor o en la del Orzán pero la ciudad de A Coruña no solo tiene otras playas además de estas dos sino que, además, está a un paseo en coche de playas que no querrás dejar de visitar si viajas hasta la ciudad herculina ¿cuáles son y dónde están? Eso es lo que vamos a contarte a continuación pero primero, las playas urbanas de la ciudad:

Playas en A Coruña

Playa del Orzán | Imagen cortesía de Turismo de A Coruña

A Coruña es una península cuya costa es acantilado, paseo marítimo y playa; para descubrirla, y ubicar sus playas, empezamos por Riazor (¿quién no sabría ubicar esta playa en el mapa?); pero antes de continuar hacia la playa del Orzán, justo al lado y también popular a rabiar por la famosa fuente de los surfistas, caminamos en dirección contraria y llegamos a la pequeña playa de San Roque de Fóra; con esto llevamos ya tres playas sin salir de A Coruña pero hay más.

Junto a la playa del Orzán está la pequeña playa de Matadero y un poco más allá, junto a la Torre de Hércules, está la playa de As Lapas; al otro lado de la península tenemos dos playas más, la de San Amaro y la pequeña playa de Adormideras. Siete son en total las playas urbanas en las que puedes darte un chapuzón en A Coruña, ahora bien, nuestra recomendación es que salgas de la ciudad y descubras algunas playas más.

Playas cerca de A Coruña

¿Qué playas te recomendamos cerca de la ciudad? Si estás pensando en Santa Cristina o Santa Cruz, además de la playa de Mera en Oleiros, vas bien si lo que quieres es seguir disfrutando de playas urbanas, es decir, de buenas playas Atlánticas con todos los servicios que puedas necesitar cerca de ellas pero seguro que quieres descubrir algo más que playas urbanas ¿no es así?.

Playa de Barrañán | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

En ese caso no puedes dejar de visitar la playa de Barrañán, en Arteixo; para llegar a ella no tienes más que seguir la línea de costa hacia Sabón y seguir las indicaciones hacia Barrañán dejando atrás la playa de Valcovo, tardarás poco más de 20 minutos desde A Coruña y el viaje merecerá la pena porque la de Barrañán es una playa Atlántica con bandera azul y paseo de tablas hasta el arenal desde la carretera.

Playa de Bastiagueiro | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Otra playa de escándalo cercana a A Coruña es la de Bastiagueiro, en Oleiros; es una playa amplia de arena fina y perfecta para los amantes de los deportes acuáticos, también para quienes disfrutan de pasear por la playa.

No podemos cerrar nuestro recorrido por playas cercanas a la ciudad de A Coruña sin recomendarte algunas en A Costa da Morte porque, una vez que te subes al coche, no importan mucho unos minutos más de carretera para descubrir playas como la de Razo en Carballo o la de A Laracha en Caión.