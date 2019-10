Vitoria-Gasteiz no tiene quizá la repercusión que puede tener Bilbao; sin duda es una ciudad menos conocida o que llama menos la atención. Sin embargo, cualquiera que la visita queda prendado de ella. La ciudad de Vitoria apuesta por el medio ambiente, por lo que allí podrás encontrarte con muchos espacios naturales. Además, dispone de un buen carril bici para recorrer sus calles en bicicleta, algo que también te gustará si quieres cuidar la naturaleza.

Vitoria es perfecta también para los amantes de la arquitectura, pues en su casco histórico hay multitud de edificios que admirar. Y, si lo que te gusta es comer bien, allí podrás disfrutar de buenos pintxos. Dicho esto, debemos añadir que no es una ciudad demasiado grande así que en dos días puedes tener tiempo suficiente para descubrirla. Si ese es el tiempo del que dispones en esta ciudad vasca, entonces atento porque vamos a mostrarte algunos lugares que no puedes perderte y algunos planes que no se te pueden escapar.

Vitoria Gasteiz | Pixabay

Por ejemplo, puedes empezar tu visita en el Parque de la Florida. Decíamos que Vitoria Gasteiz apuesta por los espacios naturales y éste es uno de los que debes conocer. Además, te proponemos que el segundo día te alejes un poco de la ciudad para disfrutar de su Anillo Verde, del que destacamos el Parque de Salburua. Por lo que hace a la arquitectura y al arte podemos nombrar varios lugares que debes de incluir en tu itinerario. La Balconada de San Miguel o Los Arquillos del siglo XVIII pueden servirte para seguir la ruta después del primer parque nombrado. Ambos se encuentran ya en el centro histórico, que es donde podrás ver todas estas obras y edificios.

Después puedes seguir por la Plaza del Matxete y, a continuación, admirar las antiguas murallas que te permitirán conocer un poco de la historia de la ciudad. El Palacio Escoriaza Esquivel, el portón del Cantón de las Carnicerías, la Torre de Doña Ochanda, la catedral o la Iglesia de San Pedro son otros de los lugares que puedes visitar. Y, si no te da tiempo el primer día, recorre el Paseo de la Senda el segundo.

Todo esto citado se incluye más en la parte de la arquitectura. Pero decíamos que también podrás disfrutar del arte en Vitoria. Y es que entre sus calles encontrarás murales pintados que te dejarán fascinado. Por supuesto, no olvides incluir en la lista lugares en los que probar los pintxos de los que antes hablábamos. Los jueves, pues es el día de los universitarios, encontrarás ofertas por 1€ o 2. Sea como sea, no te los pierdas.