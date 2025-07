¿Sabes cuál es y dónde está la cueva más grande del mundo?

Esta inmensa cueva, la de Son Doong, está en la provincia vietnamita de Quang Binh, cerca de la frontera con Laos; fue descubierta, oficialmente, en 2009 aunque ya en los años 90 del siglo pasado se sabía de su existencia, no tanto de su gran tamaño; un tamaño que, para hacernos una idea gráfica de cuán inmenso es, podemos definir tal que así: dentro de esta cueva podría construirse un rascacielos de 40 pisos.

Lo más sorprendente de esta cueva no es su tamaño, aunque resulta por supuesto llamativo, sino otras características como el hecho de que cuenta con su propio ecosistema que incluye árboles y hasta nubes internas; además se trata de una cueva en la que la luz natural entra por lugares en los que el techo colapsó, lo que permite la formación de ese particular ecosistema impropio de una cueva; además esta cueva la atraviesan ríos subterráneos que tienen playas de arena fina en sus orillas; por supuesto este rico ecosistema es también hogar de especies endémicas y no le faltan tampoco características propias de otras cuevas como las estalagmitas gigantes (aquí las hay de hasta 70 metros de altura…).

Estalagmitas en la cueva de Son Doong | Imagen de Dave Bunnell, licencia: CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

¿Más detalles curiosos de esta cueva? Su clima, un clima que puede ser diferente al del entorno de la la cueva: hay zonas de neblina espesa y momentos en los que cae una fina llovizna y hasta se llegan producir corrientes de viento. Llaman también la atención las paredes de la cueva porque están decoradas con depósitos de carbonato de calcio blanco brillante que reflejan la luz. Y lo más interesante: esta cueva, que está ya considerada como la más grande del mundo, no ha sido todavía completamente explorada, hay todavía galerías y túneles por descubrir, es decir, es todavía más grande de lo que sabemos…

Cueva de Son Doong | Imagen de Dave Bunnell, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

¿Te gustaría visitar esta cueva? Debes saber que se trata de un lugar protegido que recibe un número limitado de visitantes al año, es necesario solicitar un permiso y organizar la visita, una visita para la que te recomendamos que reserves unos cuatro días en los que gozarás de tramos de caminata, de una auténtica experiencia de espeleología y también de camping porque podrás acampar dentro de la cueva; en esta cueva se escala, se nada y se cruzan río subterráneos así que conviene estar en buena condición física para afrontar la experiencia; aunque, dado que la lista de espera para visitarla es larga (de meses e incluso de años…) tienes tiempo a ponerte en forma antes del viaje.