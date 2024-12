Estos son los parques naturales de Galicia

El de las Islas Atlánticas (Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada) goza ya de la consideración de Parque Nacional ¿imaginas cuáles son los 6 que sí se consideran parques naturales? De alguno de ellos te hemos hablado ya en Viajestic: el complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán, entre la ría de Arousa y la de Muros y Noia; la Serra do Xurés en la provincia de Orense; las Fragas del Eume en la provincia de La Coruña; Monte Aloia en la provincia de Pontevedra; O Invernadeiro y la Serra da Enciñada da Lastra, ambos en Orense.

Es posible que te vengan a la cabeza otros lugares naturales de Galicia tan bellos como estos parques naturales (O Courel, Os Ancares, los Cañones del Sil…) pero hoy queremos hablar de parques naturales y los gallegos son los seis que te hemos anticipado ya y de los que te contamos algo más a continuación.

Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán

Corrubedo | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Lo primero que tienes que saber de este parque natural es que se trata del más visitado de Galicia y es que se acercan a conocerlo unas 300.000 personas al año ¿lo más espectacular de este parque? Su gran duna móvil (y lo de gran duna no es un decir: mide 1 kilómetro de largo, 250 metros de ancho y 20 metros de altura). El parque en su conjunto ocupa unas 1.000 hectáreas y a su atractivo esencial, la gran duna, hay que añadir la playa de Corrubedo y dos lagunas, la de Carregal que es de agua salada y la de Vixán que es de agua dulce; entre ambas lagunas viven unas 3.000 aves acuáticas entre las que hay cercetas, zarapitos, correlimos y chorlitejos, además de nutrias.

Fragas del Eume

Fragas del Eume | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Es verdad que el de Corrubedo es el parque natural más visitado de Galicia pero el de las Fragas del Eume es nuestro favorito ¿por qué? Porque se trata de uno de los bosques atlánticos de ribera mejor conservados de Europa y por si pasear junto al río y bajo los altos árboles de frondosas copas no fuera suficiente, llegarás a un antiguo monasterio, perfectamente restaurado (el de Caaveiro) que te permitirá ver las fragas desde arriba y seguir el curso del río co la vista camino del mar (de la desembocadura del río Eume).

Monte Aloia

Monte Aloia | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

De la provincia de La Coruña bajamos a la de Pontevedra para visitar el Monte Aloia, integrado en la Sierra do Galiñeiro, y es que nos ofrece unos 10 kilómetros de sendas de paisaje singular protagonizado por cipreses, abetos y cedros del Líbano centenarios. Este fue el primer parque natural de Galicia declarado como tal allá por 1978 y, además de sus caminos entre árboles, nos ofrece hasta cinco miradores desde los que disfrutar de espectaculares vistas sobre el río Miño. Además en este monte se conservan restos tanto prehistóricos como romanos; precisamente acerca de los romanos hay aquí una leyenda: se dice, se cuenta, se dice… que Monte Aloia es el Monte Medulio en el que, según cuenta la tradición, se produjo el suicidio colectivo de las tribus celtas para evitar caer en manos de los romanos.

O Invernadeiro

O Invernadeiro | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Tres son los parques naturales gallegos orensanos, la mitad de los seis de la región, y uno de ellos es el Parque Natural El Invernadero, que ocupa unas 6.000 hectáreas de paisajes de montaña, verdes y también rocosos; aquí viven lobos jabalíes, también armiños y martas, ciervos, corzos y cabras bravas; también hay halcones e incluso águilas; entre los árboles destacan los acebos, serbales y tejos. Dentro del parque hay señalizadas hasta seis rutas rutas para recorrerlas a placer pero, dado que se trata de una zona natural protegida, es necesario pedir permiso para visitarlo (evitando así su masificación y asegurando que las visitas son siempre un espectáculo inolvidable que no degrada el paisaje).

Serra da Enciñada da Lastra

Serra da Enciñada da Lastra | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Los paisajes de esta sierra sorprenden en Galicia porque las cumbres de sus montañas son de roca caliza mientras que en el resto de la región son de granito; además estamos en una zona de sierra integrada entre los valles del río Sil; ¿eres un amante de la espeleología? Entonces este es tu parque natural en Galicia porque en él hay innumerables grutas que te permitirán descubrir cuevas llenas de estalactitas y estalagmitas… pero, cuidado, aquí habitan algunas de las mayores colonias de murciélagos de España.

Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés

Baixa Limia - Serra do Xurés | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Este parque orensano no solo llega a Portugal sino que se cuela en territorio luso aunque en nuestro país vecino cambia de nombre y se convierte en el Parque Peneda-Gerés. Este parque, tanto en su lado español como portugués, se caracteriza por sus grandes árboles y también por su fauna entre la que destacan no solo los lobos y los corzos sino también y especialmente los caballos salvajes; además es zona de paso desde la época romana, por aquí pasaba la Vía Nova que unía Astorga y Braga. ¿Más detalles curiosos de este parque? En él están las tierras del Couto Mixto, el territorio que no pertenecía a España ni a Portugal y en el que sus habitantes elegían nacionalidad el día de su boda.