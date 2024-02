Un viaje a Filadelfia para ecoturistas

Filadelfia, a medio camino entre Nueva York y Washington DC, es lo más parecido a una ciudad histórica que podemos visitar en Estados Unidos, no en vano era la tercera ciudad más grande del Imperio Británico (y por ende la más grande de las 13 colonias del imperio); era tan importante que fue precisamente en Filadelfia donde el Congreso General de las 13 colonias declaró la independencia de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776. ¿Y cómo es Filadelfia hoy? No hay que dejarse llevar a engaño, es verdad que la precede en fama Nueva York y que ya no es la capital que fue (lo es hoy Washington DC) pero sí es una ciudad histórica y a la vez moderna, la quinta de Estados Unidos por población.

Filadelfia ha sido siempre una ciudad histórica y cultural, lo cual en Estados Unidos es ya mucho decir, pero actualmente es además una ciudad moderna y natural ¿natural? Sí, porque en ella se puede disfrutar de actividades ecológicas sin salir del entorno urbano. ¿A qué nos referimos al hablar de actividades ecológicas? Te desvelamos algunas para que, si te animas a visitar la ciudad, no dejes de disfrutarlas:

Kelly Drive, Schuylkill River Trail. | Photo by JPG Photo & Video. Cortesía de Interface Tourism Spain y Philadelphia Convention & Visitors Bureau

Hablar de actividades ecológicas urbanas es hablar de la bicicleta, también en Filadelfia

Filadelfia es una ciudad preparada para ser recorrida en bicicleta, cuenta con múltiples carriles bici por todos los barrios y también con pintorescos senderos que recorren sus espectaculares parques urbanos; ya imaginamos que no viajas a Estados Unidos con tu bicicleta pero no por ello debes privarte de practicar ‘biciturismo’ en Filadelfia, la ciudad cuenta con un programa de bicicletas compartidas que te permitirá alquilar una (eléctrica incluso y también modelos tándem para quienes quieren pedalear en pareja o en equipo) para recorrer sus carriles bici y senderos.

¿Los carriles bici más populares y recomendables? Los de Fairmount Park, Schuylkill River Trail y Cobbs Creek Trail.

¿Más actividades ecológicas y urbanas? Abundan entre las cosas de comer

Vegetarianos y veganos disfrutarán a lo grande de la propuesta gastronómica de Filadelfia gracias a restaurantes como HipCityVeg, Bar Bombón o Charlie Was a Sinner, también The Tasty, famoso por sus desayunos, Goldie por sus sándwiches de falafel, sus ensaladas y sus batidos de tahini o Zahav, uno de los restaurantes más famosos de la ciudad gracias a sus seis ensaladas vegetales y sus platos veganos. Por supuesto no puedes dejar Filadelfia sin degustar su sándwich más famoso, el cheesesteak, puedes disfrutar incluso en su versión vegana en Blackbird Pizzería, en Tattooed Mom o en Campo’s Philly Cheesesteaks.

Restaurante Zahav | Imagen de Alexandra Hawkins, cortesía de Interface Tourism Spain y Philadelphia Convention & Visitors Bureau

Y para terminar (o para empezar) siempre un café, un café ecológico

Es muy popular en Filadelfia la Colombe’s Fishtown, una firma cafetera que desarrolla prácticas respetuosas con el medio ambiente que pasan por el abastecimiento directo de materias primas y el envasado sostenible; hay además otros tostadores y cafés independientes donde disfrutarás de un café de escándalo como Càphê Roasters en Kensignton que es el único tostador vietnamita de cafés especiales de la ciudad.

¿Más actividades ecoturísticas? Las encontrarás en los mercados de Filadelfia que puedes visitar en barrios como Rittenhouse Square o Society Hill y multitud de tiendas de artesanía, ropa y souvernirs de producción natural y ecológica; Filadelfia es de hecho una ciudad famosa por sus tiendas sostenibles, las encontrarás en Chestnut Hill, Old City, Northern Liberties, Fishtown, Queen Village y Manayunk.