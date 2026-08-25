Viajamos a Ogigia con la Odisea de Chirstopher Nolan

La isla de Gozo, en Malta, es Oigigia y no lo es porque así lo decidiera Christopher Nolan sino que fue justo al revés: Nolan rodó en Gozo porque hace siglos que esta isla maltesa está unida a la tradición homérica, porque desde que tenemos memoria Gozo es Ogigia, el hogar de la ninfa Calipso, el lugar en el que Ulises pasa siete años y donde acaba renunciando a la inmortalidad que le ofrece Calipso para cumplir con su destino vital: volver a Ítaca, volver a Penélope.

La historia de Gozo como Ogigia es antiquísima, ya en documentos clásicos se relaciona a las islas maltesas con los viajes de Ulises pero a partir de los siglos XVI y XVII esa relación queda, de algún modo, fijada porque señalaron la gruta sobre la playa de Ramla Bay, en la isla de Gozo, como la Cueva de Calipso y de ahí en adelante ya sólo quedó alimentar la leyenda…

Gozo. Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

A día de hoy, aunque hay otros rincones mediterráneos que compiten con Gozo por ser Ogigia, lo cierto es que ha sido popularmente aceptado que es la pequeña isla maltesa la que ostenta tal honor y así debió pensarlo Christopher Nolan porque hasta allí se fue a rodar las escenas relativas a los 7 años que Ulises pasó en Ogigia con la ninfa Calipso.

Una curiosidad: ¿sabes cuáles son algunos de los lugares que compiten con Gozo por ser Ogigia? La isla de Mljet en Croacia y la de Otonoi en las islas Jónicas griegas están entre ellas pero no son las únicas: también Gavdo, en el extremo sur de Creta, reclama ser Ogigia y hay quienes defienden que podría ser Malloca…

Blue Hole. Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Lo cierto es que, a poco que se conoce Gozo, cuesta poco entender por qué podría ser Ogigia: los paisajes dibujados por sus costas escarpadas, sus aguas cristalinas y calas escondidas, sus laberintos de cuevas, sus grutas, manantiales, arcos naturales, túneles submarinos… todo ello compone un paisaje tal que parece sacado, precisamente, de la Odisea de Homero.

Más allá de Ulises, Nolan, su Odisea y la ninfa Calipso, Gozo es una isla para vivirla, para sentirla: aquí se disfruta del buceo y del snorkel, de los templos megalíticos de Ggantija y por supuesto de la Cittadella, sobre la ciudad de Victoria; eso además de los campos de olivos y viñedos con su aceite y sus vinos, de la miel, de los quesos artesanos… Nadie que haya visitado Gozo olvida esta isla (ni siquiera el gran Odiseo).