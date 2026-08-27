El templo más sorprendente de Ceuta: seis siglos de historia tras la llegada de la Virgen de África

Viajamos hasta Ceuta, donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el Santuario de Santa María de África. Se trata de un templo católico consagrado a la imagen de Santa María de África, patrona de Ceuta.

Santuario Santa María de África de Ceuta, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, después del envío de la imagen de Nuestra Señora de África a Ceuta en el año 1421 por parte de Enrique el Navegante se dio el paso de construir un primer templo en honor a esta Virgen. Cabe destacar que, al parecer, ese primitivo templo se identificaría con la cabecera del santuario actual. A pesar de que, eso sí, en su fábrica no se advierte ningún tipo de vestigio de obra medieval.

El santuario que conocemos en la actualidad cuenta con una morfología de estilo barroco. En cuanto a las primeras noticias que se tienen respecto a obras en el edificio nos hacen viajar hasta el año 1676. Por aquel entonces, hubo que habilitar el santuario como sede provisional del cabildo catedralicio. Y todo como consecuencia del notable estado de ruina de la primitiva iglesia catedral tras los desperfectos causados por el sitio a que en ese momento era sometida la ciudad.

Interior de la iglesia de Nuestra Señora de África, Ceuta, España | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Durante la primera mitad del siglo XVIII, se llevó a cabo un amplio proceso de obras, que debió de darle la fisonomía que presenta en la actualidad. Al menos en su interior. Y es que cuenta con una planta rectangular formada con tres naves, mucho más ancha y alta la central, perfectamente divididas en cinco tramos a las que se adosa cabecera tripartita, compuesta, a su vez, por la capilla mayor y dos colaterales, siendo todas ellas rectangulares.

No podemos dejar de mencionar que, a esta cabecera, se adosan tanto la sacristía como otras dependencias de esta construcción. En el camarín del altar mayor, como no podía ser de otra forma, se encuentra la imagen de Santa María de África. Hay que destacar que la talla aparece con Jesucristo muerto en sus brazos, pero también coronada con una corona imperial y cuenta con espectaculares mantos bordados en oro. Estos son cambiados a diferentes colores según los diferentes tiempos litúrgicos.

Salida de la Virgen de la Esperanza de la iglesia de Nuestra Señora de África (Semana Santa en Ceuta, 2012) | Imagen de Mario Sánchez Bueno from Ceuta, España, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Es importante recordar que, en 2015, se cumplió el VI Aniversario de Ceuta y, en 2016, el VI Aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen de África a la ciudad. Precisamente por esos motivos, se decidió dar el paso de comenzar los trámites pertinentes para que la Santa Sede conceda a este templo la dignidad de basílica menor. En la actualidad, esta construcción se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad. Si decides visitarlo, debes recordar que se trata de un lugar sagrado y que debes respetarlo como se merece.