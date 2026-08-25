¿Sabías que a Angola también se va a escalar?

Angola ha crecido en los últimos años como destino turístico a la sombra de otros destinos africanos más populares como son Sudáfrica, Tanzania o incluso Namibia pero lo cierto es que está haciéndose notar cada vez más a nivel internacional, especialmente entre los amantes del turismo de descubrimiento y naturaleza y del turismo activo y de aventura.

Angola es tierra de desiertos en el sur y de acantilados en su costa atlántica, de selvas y cascadas en su interior y tanto de paisajes geológicos de escándalo como de importante diversidad cultural gracias a su herencia africana y portuguesa; hay lugares como las cataratas de Kalandula, el Parque Nacional de Iona o el entorno de Lubango que van ganando adeptos entre los turistas más aventureros, entre los que buscan destinos fuera de los circuitos turísticos tradicionales.

Angola | Pixabay

Además, para acabar de convencer a los amantes del turismo activo, cada vez más Angola se posiciona como un destino a tener muy en cuenta por quienes disfrutan de la escalada: el lugar más importante del país en este sentido es la Serra da Lena, en la provincia de Huíla porque es el que cuenta con mayor infraestructura de escalda, más de 100 vías activas; aquí hay paredes de roca casi vírgenes y un clima de montaña muy favorable a la práctica de la escalada lo que, sumado al paisaje de escándalo, convierte la Serra da Leba en un destino de ensueño para escaladores.

La Serra de Leba, antes de empezar a posicionarse como destino de escalda (algo que viene sucediendo desde hace poco tiempo) era conocida a nivel mundial por su carretera de curvas imposibles, unas carreteras que recorren esta zona de montaña justo junto a las paredes que atraen a los escaladores; fue en los 90 cuando llegaron los primeros escaladores a ellas (y eran los más aventureros, los más locos…); no fue hasta los años 20 del S.XXI cuando comenzaron a desarrollarse aquí rutas de escalada y ahora ya se está creando una auténtica comunidad de escalada gracias al proyecto Climb Angola.

Paisaje. Angola | Pixabay

Y no creas que la Serra de Leba es el único enclave de escalada en Angola: en el Climb Angola Festival celebrado a caballo entre los meses de julio y agosto se promocionaron cuatro enclaves más además de este: Pedras Negras de Pungo Andongo en Malanje (torres de granito negro que se elevan sobre la selva); Cabo Ledo en Bengo (acantilados costeros sobre el Atlántico); Cumbira II en Cuanza Sul (en las tierras altas y con paredes todavía inexploradas); y Monte Luvili en Huambo (en el centro de Angola).

Pues sí, a Angola también se va a escalar, ahora bien, no se trata, al menos no todavía, de un destino de escalada plenamente convencional, es un destino emergente y por tanto destino perfecto para escaladores experimentados porque escalar en Angola tiene no poco de aventura… Ahora bien, Angola es mucho más que un país para escalarlo:

Cataratas. Angola | Pixabay

En Angola descubrirás un desierto, el de Namibe, que llega hasta el Atlántico; la costa atlántica del país, a pesar de superar los 1.500 kilómetros de largo, está llena de playas, acantilados y pequeños pueblos pesqueros aunque no cuenta con infraestructura turística salvo en el Cabo Ledo, al sur de Luanda, donde descubrirás playas que los surfistas adoran; la Fenda da Tundavala, cerca de la popular Serra da Leba que tienes que visitar escales o no, es uno de los miradores más espectaculares del continente africano; las de Kalandula, al norte del país son una de las grandes cascadas de África; el Miradouro da Lua es por su parte uno de los paisajes geológicos más sorprendentes del país y Luanda, su capital, aun siendo caótica y exigiendo precaución en la visita, merece ser vista y es que el patrimonio histórico del país, tanto en su capital como en ciudades como Lubango o Benguela.