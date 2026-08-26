El truco para encontrar viajes baratos antes de que termine agosto

Agosto entra en su recta final, pero todavía quedan algunos días para improvisar una escapada y despedir el verano lejos de casa. Aunque comprar vuelos con tan poca antelación suele ser más caro, todavía pueden aparecer plazas libres en aviones, hoteles y paquetes vacacionales que las empresas intentan ocupar mediante descuentos.

El principal truco para encontrar estas oportunidades consiste en ser flexible con el destino. En lugar de buscar un lugar concreto, es mejor indicar únicamente el aeropuerto de salida, seleccionar la opción “cualquier destino” y ordenar los resultados desde el precio más bajo. De esta manera, la oferta disponible decide el viaje y no al contrario.

Maleta en las escaleras del aeropuerto | iStock

También conviene probar distintas combinaciones de fechas. Adelantar o retrasar la salida solo un día puede cambiar considerablemente el precio, especialmente si se evitan los viernes y domingos. Los vuelos a primera hora de la mañana o a última de la noche también suelen ofrecer tarifas más económicas.

Otra opción es consultar aeropuertos cercanos. Salir desde una ciudad diferente puede compensar incluso después de sumar el desplazamiento, aunque siempre hay que calcular el precio completo antes de reservar. El equipaje, los traslados hasta el alojamiento o la necesidad de dejar el coche en el aeropuerto pueden convertir un supuesto chollo en un viaje más caro de lo previsto.

Los paquetes pueden esconder las mejores oportunidades

Pasajeros con maletas en el aeropuerto de Madrid-Barajas | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Cuando faltan pocos días para la salida, puede resultar más barato reservar conjuntamente el vuelo y el alojamiento que contratar ambos servicios por separado. Los paquetes vacacionales permiten ocupar al mismo tiempo plazas libres en aviones y habitaciones de hotel, por lo que algunas rebajas solo aparecen al combinar los dos elementos.

Los destinos con muchas conexiones y una amplia oferta hotelera suelen presentar más posibilidades. Canarias, Baleares, Malta, Portugal, Túnez o algunas ciudades italianas son buenos puntos de partida, aunque las tarifas cambian continuamente según la demanda y las cancelaciones.

Eso sí, esperar hasta el último momento no garantiza siempre un precio más bajo. Si las plazas disponibles son escasas, las tarifas pueden continuar subiendo. Por eso, cuando aparece una opción que encaja con el presupuesto, las fechas y el coste total, lo más prudente es reservarla: los verdaderos chollos de última hora suelen desaparecer tan rápido como llegan.