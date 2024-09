¿Sabes cuáles son y dónde están los lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad en Tailandia?

El turismo, si es de masas, deja de ser algo deseable para ser algo que puede ser criticado, ahora bien, que el turismo sea de masas solo significa que son cada vez más quienes viajan (lo que no deja de ser una gran noticia porque lo que esto significa es que cada vez son más los que pueden viajar y deciden hacerlo) y, lógicamente, también significa que los destinos merecen claramente la pena (sólo los grandes destinos, ya lo sean por su patrimonio histórico, natural o incluso cultural, llegan a masificarse); es verdad que no nos gusta hacer colas interminables ni visitar lugares de escándalo peleándonos por un trozo de suelo en el que plantar los pies pero no es menos cierto que si viajamos a los grandes destinos del mundo es porque existe el turismo de masas con sus vuelos económicos y sus hoteles baratos… Tiene inconvenientes, sin duda, más incluso de los que a veces saltan a la vista, pero eso no debe hacernos denostarlo sin más renunciando incluso a ser turistas para considerarnos viajeros (como si no fuera, en esencia, lo mismo).

Además, hay otra crítica que suele hacerse al turismo de masas que tiene que ver con los motivos que nos mueven a viajar: ¿turismo de borrachera? ¿Turismo de playa, paella y cerveza fría? Haberlo lo hay, claro… pero lo cierto es que basta acercarse a grandes destinos de playa, mar y olas como es Tailandia para descubrir que la mayor parte de los turistas no se conforman con con las playas y el sol, buscan algo más, de ahí que lugares como los reconocidos como Sitios UNESCO reciban, año a año, más visitantes.

¿Sabes cuáles son y dónde están estos lugares tailandeses? Ya son 8, pues han sumado uno más en este año 2024; a continuación te contamos algo de ellos (porque sabemos que no vas a cruzarte medio mundo para zambullirte en una playa sin conocer el país en el que está):

Ciudad histórica de Ayutthaya

El imperdible, podríamos llamarlo, porque es el lugar UNESCO de Tailandia más accesible y uno de los primeros en ser reconocido como tal: está cerca de Bangkok, tan cerca que puede visitarse en una excursión de un día desde la capital tailandesa, ahora bien, si quieres degustarlo y disfrutarlo plenamente, te recomendamos reservar dos días solo para visitar Ayutthaya.

Ayutthaya es una ciudad histórica, fue la segunda capital de Siam hasta que cayó en manos de los birmanos, entonces fue saqueada y finalmente abandonada pero muestra todavía hoy, hecha sitio arqueológico, la grandiosidad que la caracterizó entre los siglos XIV y XVIII, cuando era el corazón del antiguo reino de Ayutthaya.

Sukhothai | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Ciudad histórica de Sukhothai sus ciudades históricas asociadas

Cronológicamente Sukhothai va antes que Ayutthaya, de hecho no fue hasta la caída de Sukhothai que Ayutthaya vivió su esplendor; además fue también una ciudad de gran importancia en el S.XIII, de hecho se considera que fue la primera capital de Tailandia; la colocamos en segundo lugar porque no resulta tan accesible como Ayutthaya y es que este Sitio UNESCO no se limita a la ciudad de Sukhothai sino que incluye también otras ciudades históricas asociadas.

¿Cuáles son esas ciudades históricas asociadas? Si Satchanalai y Kamphaeng Phet. Este enclave UNESCO está a medio camino entre Bangkok y Chiang Mai y aunque visitarlo te exija ajustar tu planificación viajera, si eres un amante de la historia no podrás evitar hacerlo porque Sukhothai es una ciudad esencial para entender lo que es Tailandia hoy, allí se fraguó su lengua, su cultura e incluso su religión.

Santuarios de fauna de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | De Jason Thompson - Flickr: Black-headed Woodpecker, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30650490

Santuarios de fauna de Thung Yai-Huai Kha Khaeng

Claro que antes de abandonar Bangkok rumbo a Chiang Mai pasando por Sukhothai, querrás visitar los dos santuarios de vida salvaje ubicados al noroeste de la ciudad: Thung Yai-Huai y Kha Khaeng. Estos dos grandes espacios naturales son la mayor zona de conservación del Sudeste asiático continental ¿inconvenientes? Es también una de las áreas forestales menos accesibles.

Un detalle de interés de esta zona natural tailandesa: si bien se estima que en Tailandia vive el mayor número de tigres salvajes de todo el Sudeste asiático y que aproximadamente la mitad de ellos viven en estos santuarios del noroeste de Bangkok, sigue siendo muy raro verlos, se cree que hay unos 200 en total…

Ban Chiang | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Sitio arqueológico de Ban Chiang

Este sitio arqueológico, ubicado al noreste de Tailandia y en la provincia de Udon Thani, pasa por ser uno de los más notables de todo el continente asiático; y es que se trata de un antiquísimo yacimiento prehistórico, el más importante descubierto hasta ahora en el Sudeste asiático.

¿Visita imperdible en Ban Chiang para entender cómo surge la agricultura y el uso de los metales? El Museo Nacional de Ban Chiang, ahí se conservan además cerámicas y artefactos de la Edad de Bronce recuperados en la zona.

Complejo forestal de Dong Phayayen - Khao Yai | De Jtri, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1916035

Complejo forestal de Dong Phayayen - Khao Yai

Volvemos a la naturaleza porque este gran complejo forestal que se extiende a lo largo de seis provincias al noreste del país, bien lo merece; dentro de este gran complejo hay a su vez varias zonas y parques protegidos como el Parque Nacional Khao Yai. ¿Y por qué es tan importante este complejo forestal? Por su biodiversidad y por la conservación de algunas especies animales en peligro de extinción.

¿Qué animales viven aquí? El cocodrilo siamés, el elefante asiático y el gato leopardo entre cientos de especies animales más.

Complejo de los bosques de Kaeng Krachan | De Manoonp - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40679933

Complejo de los bosques de Kaeng Krachan

Si en tu ruta tailandesa visitas Hui Hin o Cha Am y además eres un amante de las aves y el aviturismo, no puedes dejar de visitar Kaeng Krachan; está en el mayor parque nacional de Tailandia especialmente famoso por su diversidad de avifauna, una diversidad que incluye aves en peligro de extinción a nivel mundial, además en esta zona hay plantas y fauna endémicas que están también en riesgo.

Claro que no sólo las aves viven en Kaeng Krachan, también elefantes asiáticos, tortugas gigantes asiáticas, perros salvajes asiáticos, gatos pescadores y leopardos nublados.

Si Thep | De JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26044610

Ciudad Vieja de Si Thep y sus monumentos asociados de Dvaravati

Esta ciudad, cronológicamente, es anterior a Ayutthaya e incluso a Sukhothai pero no fue reconocida como sitio UNESCO hasta el año 2023; en realidad el reino de Dvaravati, en el que Si Thep era una ciudad importante como enclave comercial, data de los siglos VII a XI; hoy en día se trata de un enclave amplio en el centro de Tailandia que no se limita a la ciudad de Si Thep sino que incluye también otros monumentos de la época ubicados en la misma zona.

¿Cuáles son esos monumentos asociados? El antiguo y enorme monumento Khao Klang Nok y la cueva milenaria de Khao Thamorrat.

Formación rocosa en Phu Phrabat | De Theppitak Karoonboonyanan - originally posted to Flickr as หอนางอุสา, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5901369

Phu Phrabat, testimonio de la tradición de las piedras Sema del periodo Dvaravati

Cerramos nuestra lista con el último lugar hasta la fecha en ser reconocido como sitio UNESCO en Tailandia: en el siglo VII, coincidiendo con el periodo Dvaravati, llegó el budismo a Tailandia y se inició la tradición de construir con piedras Sema en toda la región, una tradición que se mantuvo durante cuatro siglos.

Los vestigios más importantes de aquellas construcciones está en la zona de montaña Phu Phrabat; su importancia es tal que el paisaje de la zona se ha ido transformando por los cambios en sus formaciones rocosas y dejando al descubierto pinturas rupestres que demuestran que la zona ya estaba habitada hace más de dos milenios.