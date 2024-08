Recomendaciones para viajar a Tailandia según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España

Tailandia es un país del Sudeste Asiático famoso por sus playas tropicales, los opulentos palacios reales, las ruinas antiguas y los templos adornados con figuras de Buda.

En Bangkok, la capital, cuenta con un paisaje urbano ultramoderno que se alza junto a las tranquilas comunidades a orillas de los canales y a los icónicos templos de Wat Arun, Wat Pho y el Templo del Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew). Entre los centros turísticos en las playas cercanas, se encuentran el desbordante Pattaya y el moderno Hua Hin.

Playa de Koh Similan, en Tailandia | iStock

Pero... ¿qué necesitas para viajar a Tailandia desde España?. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha dado una serie de recomendaciones y que puedes ver al completo en su página web.

Recomendaciones para viajar a Tailandia

Actualmente, Tailandia no cuenta con restricciones específicas relativas a viajes y no existe ningún documento covid para entrar en el país. Por lo tanto, no es necesario mostrar prueba de vacunación contra el covid ni prueba negativa al llegar al país.

El Ministerio recomienda encarecidamente, en cualquier caso, viajar a Tailandia con un seguro médico cuya cobertura sea lo más amplia posible.

En cuanto al pasaporte, para entrar en Tailandia se necesita un pasaporte en vigor, con una validez de al menos 6 meses desde la fecha de entrada en el país con respecto a la fecha de caducidad del mismo. El pasaporte deberá tener una fecha de caducidad superior en 6 meses a la fecha de entrada.

Como norma general, no se exige visado a los ciudadanos españoles para estancias turísticas. El plazo máximo de permanencia en Tailandia sin visado es de 60 días, que pueden extenderse otros 30 días, en las oficinas de inmigración.

En cuanto a las vacunas, la de la fiebre amarilla es obligatoria para aquellas personas procedentes de áreas afectadas por esta enfermedad. Y se recomiendan las de la Hepatitis A y B, rabia, encefalitis japonesa, tétanos y BCG (tuberculosis).

Otro dato que debes saber es que en Tailandia se conduce por la izquierda y debes usar siempre el casco o cinturón de seguridad, moderar la velocidad, comprobar el estado de frenos y luces y contar con seguro y permiso adecuados.

Para conducir legalmente en Tailandia es necesario contar con el permiso de conducir internacional, con un permiso tailandés o un permiso emitido por un país miembro de ASEAN. Tailandia tiene una elevada tasa de siniestralidad vial, por lo que tienes que tomar precauciones a la hora de conducir.

Por otro lado, la moneda oficial es el baht tailandés (THB). Es posible cambiar euros y dólares estadounidenses en efectivo o en cheques de viaje. La mayoría de los establecimientos en las ciudades aceptan todo tipo de tarjetas de crédito. Igualmente, existe una amplia red de cajeros, de la que es posible sacar dinero en efectivo, con tarjetas españolas.