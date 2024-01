Gran Palacio de Bangkok: quién ordenó su construcción y qué usos ha tenido

No es ningún secreto que Bangkok es una de las ciudades más sorprendentes que podemos encontrar en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Encontramos un gran número de rincones, construcciones y monumentos que no dejan absolutamente indiferente a nadie.

Un claro ejemplo lo encontramos en el conocido como Gran Palacio Real. Estamos ante un complejo de edificios que fue utilizado como residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Tras la muerte del Rey Ananda Mahidol, el Rey Bhumibol Adulyadej tomó la decisión de trasladar la residencia al Palacio Chitralada.

El Gran Palacio de Bangkok, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que el Rey Rama I tomó la firme decisión de trasladar la capital hasta esta ciudad. Fue entonces cuando ordenó la construcción de un palacio para ser utilizado como lugar de residencia y que también fuera un centro de gobierno. La zona escogida estaba ocupada por comerciantes chinos, que fueron reubicados por orden del rey.

En cuanto a la icónica torre del oro, su construcción empezó en mayo de 1782. En un inicio, este palacio tenía varios edificios de madera, con una alta pared defensiva. El Rey no tardó en ordenar que se construyera nada más y nada menos que el Templo del Buda Esmeralda para ser utilizado como lugar de culto personal.

Gran Palacio de Bangkok | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Lo que es evidente es que este Gran Palacio cuenta con una forma rectangular, cuyo lado occidental está a un lado del río y el templo está al este. El propio palacio está dividido en tres zonas perfectamente diferenciadas: los barrios exteriores, los cuartos interiores y los cuartos medios.

Esta construcción se había convertido, entonces, en el centro de gobierno de Rattanakosin y también fue la residencia oficial de los reyes de Tailandia. Todo cambió en el reinado de Rama V, puesto que quiso permanecer en el Palacio de Dusit. Aun así, el Gran Palacio seguía siendo utilizado como oficina. Una práctica que siguieron sus hijos, Rama VI y Rama VII.

Fue entonces cuando Rama VIII dio el paso de trasladarse a este Gran Palacio en 1945, después de pasar una larga estancia en el extranjero. Tan solo un año después, murió en uno de los palacios del interior de este imponente complejo. Es por eso que su hermano y sucesor, el Rey Rama IX, se trasladó de manera definitiva al Palacio de Chitralada. A pesar de todo, y del tiempo, este lugar sigue estando vinculado a la familia real ya que muchas de las ceremonias son celebradas en este Gran Palacio. En estos terrenos también encontramos el Instituto Real de Tailandia, la Mesa de la Casa Real y la Oficina del Secretario Privado del Rey.