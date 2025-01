¿Sabes cuáles son y dónde están las estaciones de esquí más antiguas del mundo?

El esquí no es un deporte antiquísimo aunque cuenta ya una larga historia ¿se te ocurre un lugar mejor para descubrirla que las estaciones de esquí más antiguas del mundo? Como seguro imaginas algunas están en Europa así que no tendrás que ir muy lejos para descubrirlas.

La de St Moritz, en Suiza, pasa por ser la estación de esquí más antigua del mundo (fundada en 1864) y surgió, curiosamente, de la mano del turismo: Johannes Badrutt, que era un hotelero de esta zona de Suiza, invitó a un grupo de turistas británicos a disfrutar del invierno alpino y aquel primer viaje fue el origen del que se convertiría en uno de los destinos de invierno más populares del mundo entre la alta sociedad del momento y también de su estación de esquí, una estación en la que se han celebrado ya dos Juegos Olímpicos de invierno: los de 1928 y los de 1948.

La estación de esquí más antigua de Francia es también la segunda más antigua no solo de Europa sino del mundo, es la de Montgenèvre, en funcionamiento desde 1907; está en los Alpes, cerca de la frontera entre Italia y Francia y fue una estación muy popular entre los esquiadores europeos a principios del siglo pasado cuando esquiar no era un deporte tan popular como lo es hoy.

Mürren | Pixabay

La estación de Mürren, en los Alpes suizos, es también una de las más antiguas del mundo, fundada en 1910 y atrajo, como St Moritz, a un buen número de turistas británicos; en esta estación se celebra el Inferno Race que es una de las competiciones de esquí más antiguas del mundo (se celebra desde 1928).

La de Chamonix es una de las estaciones de esquí a las que precede su fama como le sucede a Saint Moritz, está en Francia y comenzó a funcionar como una estación de esquí moderna en 1924 cuando se celebraron en ella los primeros Juegos Olímpicos de Invierno (aunque la práctica del esquí en esta zona de Los Alpes, junto al Mont Blanc, es sin duda anterior).

¿Echas de menos alguna estación de esquí ubicada fuera de Europa en esta lista? Eso es porque el esquí no solo es un deporte moderno sino de origen europeo, de hecho una estación tan famosa como la de Aspen, en Estados Unidos, no empezó a funcionar como estación de esquí moderna hasta 1946, solo pocos años antes, en la década de los años 30, se esquiaba en Sun Valley (en Idaho) y algunos años antes en Howelsen Hill (en Colorado). Tampoco hay que olvidar que Japón es un destino de nieve aunque su tradición en lo que a esto respecta no comienza hasta bien entrado el S.XX, su estación más antigua se inauguró en 1919 en Niseko.

Teleférico de Chamonix | Pixabay

También cabe, especialmente si eres un enamorado de este deporte, que eches en falta alguna que otra estación antigua europea en esta lista pero habría que hacer un matiz: hablamos de estaciones de esquí modernas, tal y como las conocemos hoy, si hablásemos de lugares de esquí (lugares en los que se esquía) habría que empezar hablando de destinos nórdicos porque ahí está el origen del esquí moderno, en lugares como Telemark y Trysil, en Noruega o Are en Suecia; también de Kitzbühel, en Austria, del que hay registros como lugar de esquí desde finales del S.XIX o St Anton, donde se esquía desde principios del S.XX; también en Davos, en Suiza, donde se organizó una de las primeras competiciones de esquí en 1893; Cortina d’Ampezzo en Italia y Zakopane en Polonia también son destinos de esquí de primer nivel desde principios del S.XX (y podemos deducir que se esquiaba aquí incluso antes de estas fechas).

Davos | Pixabay

¿Y en España cuando empezamos a contar con nuestras propias estaciones de esquí? Candanchú, La Molina, Navacerrada y Sierra Nevada fueron las primeras, como lugares de esquí funcionaban ya a principios del S.XX (incluso a finales del S.XIX en algún caso) aunque como estaciones de esquí no se inauguraron hasta pasado el primer tercio de siglo.