St. Anton am Arlberg en Austria, un destino de nieve e invierno espectacular

La historia de St. Anton am Arlberg es centenaria y empieza allá por el S.XIV, cuando se construyó un hospicio que servía de refugio a los viajeros que cruzaban el paso de Arlberg; claro que todavía estaba lejos la fundación de la primera escuela de esquí del mundo que empezaría a funcionar en esta localidad austríaca en 1921; unos años antes, en 1880, un ingeniero noruego se ató dos tablas de madera a los pies para poder trasladarse con más facilidad sobre la nieve camino del trabajo… ¿cómo no iba a convertirse en un paraíso para los amantes de la nieve el lugar en el que se empezó a esquiar? Aquí nace el esquí alpino.

En St. Anton am Arlberg, ubicado en el Tirol austríaco, la temporada alta, la de frío y nieve, empieza a finales de noviembre y no termina hasta mayo, durante todo el año aquí viven poco más de 2.000 personas pero, en cuanto llega la nieve y se combina con las posibilidades de esquí, esta cifra se multiplica y no es para menos porque al encanto de St. Anton se suman los kilómetros esquiables no solo en esta localidad sino en toda la región de Arlberg: 300 kilómetros de pistas y 200 más fuera de pista, en esta zona y en esta época del año, la temporada de invierno y nieve, hay operativos más de 90 telesillas, teleféricos y telecabinas, hay además cintas transportadoras en al menos dos remontes. ¿Y por qué te damos los datos de toda la zona de Arlberg y no solo los de St. Anton? Porque el forfait Ski Arlberg te dará acceso ilimitados a todas las estaciones.

St. Anton am Arlberg | Pixabay

En St. Anton am Arlberg podrás disfrutar de algunas de las mejores estaciones de esquí del mundo, disfrutar de las acogedoras costumbres tirolesas y sentirte un poco pionero pues aquí fue donde se construyó el primer teleférico de nieve de toda Austria; una visita imperdible es el Museo de St. Anton am Arlberg que resulta espectacular no solo por su contenido sino por su continente, una bonita casa de estilo tirolés construida en el año 1912.

¿Visitas imperdibles de St Anton am Arlberg además e sus pistas de esquí? El lago Verwall, al sureste del pueblo, es el lugar preferido por quienes viajan acompañando a algún apasionado esquiador pero no comparten con él esa pasión; además, tanto para esquiadores como acompañantes el spa y centro wellness Arlberg WellCom no puede ser más atractivo gracias a sus saunas, baños de vapor, corrientes de hidromasaje, cuevas con cascadas, zona de relajación y masajes…

¿Empieza a resultarte irresistible la idea de viajar esta temporada a St. Anton Arlberg? Ve reservando vuelo a Zurich o a Munich (aterrizarás a 200 y 250 kilómetros de St. Anton respectivamente).