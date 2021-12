Estas son algunas de las estaciones de esquí más altas del mundo

Chamonix, Loveland, Zermatt y Breckenride son 4 de las estaciones de esquí más altas del mundo aunque no las más altas ¿sabías que la estación de esquí más alta del mundo está en China y es la única que supera los 4000 metros de altura? Y la tercera más alta también es China, son las estaciones Jade Dragon Snow Mountain y Shangri-La, ambas en la cordillera del Himalaya; la segunda más alta tampoco está en Europa ni en Estados Unidos sino en la India, es Gulmarg Resort. La cuarta es una de las que hemos destacado hoy, Breckenride, en Estados Unidos; la suiza Zermatt-Cervinia es la quinta, la sexta Loveland, también en Estados Unidos, la séptima está en Irán y la octava es la que cierra nuestra lista de cuatro, la famosa y glamourosa Chamonix, en Francia.

Chamonix

Chamonix | Pixabay

Dice que no hay un amante del esquí que no sueñe con esquiar en Chamonix; La Vallée Blance es, de hecho, el lugar al que todos los esquiadores expertos quieren ir al menos una vez en la vida, claro que este descenso sería imposible si el teleférico Aiguille du Midi no nos subiera hasta los 2824 metros de altura de esta estación para poder descender después esquiando; antes de lanzarte a bajar mira a tu alrededor, desde aquí se puede ver incluso el pico del Montblanc.

Además en Chamonix se esquía entre glaciares y en algunas de las pistas más icónicas de este deporte porque esta estación no es solo una de las más altas del mundo sino también la qeu mayor desnivel ofrece a sus esquiadores.

Zermatt Cervinia

Zermatt | Pixabay

Esta estación es, como la de Chamonix, un clásico europeo, está en los Alpes Suizos y pasa por ser una de las más bonitas del mundo (es, sin duda, de las más famosas pero cabe que no supieras que es también de las más altas del mundo); esta estación cuenta con una vertiente suiza y otra italiana y ambas atesoran algunas de las pistas más conocidas entre los esquiadores; además aquí no solo disfrutarás del esquí, el pueblo de Zermatt es un lugar único en el que están prohibidos los vehículos a motor y, esto te interesará si no puedes visitarla ahora, es una de las pocas estaciones de esquí que está abierta todo el año.

En Zermatt podrás disfrutar del remonte más alto de Europa (casi 3900 metros) y con el tercer mayor desnivel entre las estaciones de esquí del mundo.

Loveland

Loveland | Pixabay

De Europa saltamos a Estados Unidos porque la estación de Loveland, a demás de ser de las más altas del mundo, es también de las que ofrece una temporada de esquí más larga, empieza en octubre y no acaba hasta mayo del año siguiente (que después de saber que Zermatt no cierra en todo el año a lo mejor no parece mucho pero al excepción es Zermatt...).

Loveland es famosa por su altura y también por su nieve polvo, sus pistas son muy tranquilas y no se trata de una estación tan masificada como otras además disfrutarás de lo lindo esquiando entre los pinos altos y estrechos tan típicos de los bosques norteamericanos.

Breckenride

Breckenride | Pixabay

Seguimos en Estados Unidos porque la de Breckenride es una estación de esquí que merece toda nuestra atención: como Loveland está en Colorado pero aquí es donde está el icónico Imperial Express: el remonte esquiable más alto de América (norte y sur); además disfrutar aquí de un completo viaje de nieve es fácil, hablamos de una estación de esquí que es todo un resort y que da mucho juego: hay un distrito artístico y por supuesto una calle principal, Le Main Street, llena de tiendas, cafés y restaurantes.