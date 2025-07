¿Sabes cuáles son las playas de España con las aguas más cálidas y más frías en verano?

Nos quejamos del calor cuando roza lo insoportable pero lo cierto es que cuando buscamos destinos del verano buscamos precisamente eso, destinos cálidos aunque no cualesquiera, claro, sino aquellos que junto a sus largos y tórridos días de luz y verano nos ofrecen también magníficas opciones para refrescarnos y divertirnos a la par, y ahí ganan de largo los destinos de playa. Ahora bien ¿cualquier playa? Pues no, dependerá del gusto de cada cual: los hay que buscan playas con todos los servicios, chiringuitos y comodidades, otros que prefieren playas vírgenes, los hay que huyen de las playas masificadas y hay quienes las buscan como los girasoles buscan el sol ¿y en cuanto a la temperatura del agua? Porque la temperatura del agua importa…

Calpe | Pixabay

¿Eres de los que busca playas refrescantes de esas en las que no aguantas dentro del agua más que unos minutos o prefieres aguas cálidas en las que sabes cuando entras pero no cuándo querrás salir? Para gustos los colores, dicen, y lo mismo podría aplicarse a la temperatura del agua en las playas, a continuación te desvelamoscuáles son algunas de las playas españolas con las aguas más cálidas y más frías para puedas valorar este importante detalle a la hora de elegir destino:

Benidorm | Pixabay

Playas de aguas cálidas

Seguro que no te sorprende que empecemos por confirmar que las playas con las aguas más cálidas en verano y en España están o bien en el Mediterráneo, en la costa sur del país (incluso en la Atlántica) y por supuesto también en las islas, tanto en las Baleares como en las Canarias: en la Costa del Sol, tanto en las playas malagueñas como en las granadinas y en las almerienses, la temperatura del agua en verano está entre los 23 y los 27ºC mientras que en la Costa Blanca (Alicante y Murcia) es incluso un grado más alta; playas cálidas pero menos las encontramos en la costa gaditana y ovetense, donde la temperatura del agua está entre los 22 y los 25ºC y en las Islas Canarias, con un grado menos de temperatura del agua.

Por centrar el tiro ¿Playas populares que nos permiten zambullirnos en aguas cálidas? La playa de la Malagueta en Málaga, en el corazón de la Costa del Sol, la de Levante en Benidorm, la de Las Teresitas en Tenerife y la de Matalascañas en Huelva además de Ses Illetes en Formentera entre otras como la de San Juan en Alicante o La Barrosa en Cádiz y Los Muertos en Almería.

Gran Canaria | Pixabay

Playas de aguas especialmente refrescantes

Si lo que buscas es refrescarte de verdad lo más fácil es que pongas rumbo al norte, tanto a la Costa Cantábrica como la Costa Atlántica gallega pero entremos en detalles: las corrientes procedentes del Atlántico Norte tienen la culpa de que en playas como la de Rodas en las islas Cíes, la de Carnota en A Costa da Morte y la de las Catedrales en Ribadeo el agua no supere los 18ºC de temperatura; y no son las más frías… en la playa de Estaca de Bares el agua no supera los 16ºC ni siquiera en verano; otras playas del norte, las del Cantábrico en particular, nos ofrecen la oportunidad de zambullirnos en aguas frías pero menos porque sus aguas llegan a alcanzar los 20ºC (aunque no pasan de ahí) son playas como la más pequeña de España, la de Gulpiyuri, la de Laga en Vizcaya o la de Somo en Cantabria.

Santander | Pixabay

En resumen: las playas con las aguas más frías las encontrarás en Galicia y en el mar Cantábrico, seguidas por las playas canarias (que ya podemos considerar de aguas cálidas) y las del Atlántico sur en Huelva y Cádiz; ¿las playas con las aguas más cálidas? las de la Costa del Sol y las de la Costa Blanca, también las de las Islas Baleares.